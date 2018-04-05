Japonya'da Vali'ye ilk yardım için sumo ringine giren kadınlar dışarı çıkarıldı

Japonya'nın Maizuru şehrinde, sumo güreşi ringinde bayılan Vali Ryozo Tatami'ye ilk yardım için hızla ringe giren kadınlar, hakem tarafından dışarı çıkarıldı. Kadınların gördüğü muamele, Japonya'da sumo geleneklerini de tartışmaya açtı.

Sumo ringi, Japonlar için kutsal bir alan.

Ülkede kadınların geleneksel olarak ringe adım atmaları yasak.

Maizuru'da yaşanan olayda ise Vali Ryozo Tatami ringde konuşma yaparken fenalaşarak yere düştü.

Hakem ilk yardım için gelen kadınlara hemen dışarı çıkmaları emri verdi.

Hastaneye kaldırılan Vali Tatami'nin sağlık durumu iyi.

Sumo Derneği Başkanı özür diledi

Japon Sumo Derneği Başkanı Nobuyoshi Hakkaku, olayın duyulması üzerine bir açıklama yaparak özür diledi.

Hakkaku, "Hakem öfkelendiği için böyle bir emir verdi ama bir kişinin yaşamını ilgilendiren böylesi bir durumda bu uygunsuz bir hareketti" ifadelerini kullandı.

'Kadınlar çıktıktan sonra tuz attılar' iddiası

Japon medyasında çıkan bazı haberlerle ise tartışma büyüdü.

Birkaç izleyici, kadınların terk ettiği ringe tuz atıldığını iddia etti.