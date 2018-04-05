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Japonya'da Vali'ye ilk yardım için sumo ringine giren kadınlar dışarı çıkarıldı

05.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

Japon geleneklerine göre kadınların sumo ringine adım atmaları yasak. Ancak konuşması sırasında fenalaşarak yere düşen valiye yardım için koşarak ringe giren kadınların dışarı çıkarılması bu geleneği bir kez daha tartışmaya açtı. Japon Sumo Derneği Başkanı, "Uygunsuz bir hareketti" diyerek özür diledi.

Japonya'da Vali'ye ilk yardım için sumo ringine giren kadınlar dışarı çıkarıldı

Japonya'nın Maizuru şehrinde, sumo güreşi ringinde bayılan Vali Ryozo Tatami'ye ilk yardım için hızla ringe giren kadınlar, hakem tarafından dışarı çıkarıldı. Kadınların gördüğü muamele, Japonya'da sumo geleneklerini de tartışmaya açtı.

Sumo ringi, Japonlar için kutsal bir alan.

Ülkede kadınların geleneksel olarak ringe adım atmaları yasak.

Maizuru'da yaşanan olayda ise Vali Ryozo Tatami ringde konuşma yaparken fenalaşarak yere düştü.

Hakem ilk yardım için gelen kadınlara hemen dışarı çıkmaları emri verdi.

Hastaneye kaldırılan Vali Tatami'nin sağlık durumu iyi.

Sumo Derneği Başkanı özür diledi

Japon Sumo Derneği Başkanı Nobuyoshi Hakkaku, olayın duyulması üzerine bir açıklama yaparak özür diledi.

Hakkaku, "Hakem öfkelendiği için böyle bir emir verdi ama bir kişinin yaşamını ilgilendiren böylesi bir durumda bu uygunsuz bir hareketti" ifadelerini kullandı.

'Kadınlar çıktıktan sonra tuz attılar' iddiası

Japon medyasında çıkan bazı haberlerle ise tartışma büyüdü.

Birkaç izleyici, kadınların terk ettiği ringe tuz atıldığını iddia etti.

Japonya'da sumo güreşçilerinin karşılaşmaları öncesi ringe tuz atmak bir gelenek.

tuz atan adam

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, "kadınların kirlettiği" düşüncesiyle ringe tuz atıldığını söyleyerek yetkilileri eleştirdi.

Bu kullanıcılardan biri, "Başkasının hayatını kurtarmak isteyen birine böyle davranılır mı? Asıl sumo derneği başkanını tuzlamak lazım" ifadelerini kullandı.

Japonya'da benzer bir olay 2000 yılında da yaşanmıştı.

Osaka Valisi Fusae Ota, şampiyon sumo güreşçisine ödülünü takdim etmek için izin istemiş ama kadın valiye izin verilmemişti.

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