Japonya’da yağışlar yüzünden can kaybı 100’e yükseldi

Yağışların etkisini azaltmasına rağmen, toprak kaymaları yaşanmasından kaygı duyuluyor.Japonya'nın batısı ile orta kesiminde aşırı yağış ve sel sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı yükseliyor. Hükümet sözcüsü Yoşihide Suga Pazartesi günü yaptığı açıklamada aşırı yağışlar sonucu en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sözcü, 87 kişinin öldüğünün kesinleştiğini, bulunan 13 kişinin ise yaşam belirtisi göstermediğini belirtti. Sözcü, çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu sözlerine ekledi.

Japon yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada ölü sayısını 60 olarak belirtmişti. Japon resmi NHK televizyonu ise ölü sayısının 83'e çıktığını, kayıp kişilerin sayısının ise 56 olduğunu duyurmuştu. Japon Sivil Koruma ve Afet Dairesi ülkenin batısında yüzlerce kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Ülkenin orta kesimini etkileyen yağışların Pazartesi sabahı etkisinin azaldığı bildirildi. Bölgedeki bütün köylerin sular altında kaldığı, bazı köylerde toprak kaymalarının yaşandığı belirtiliyor. Yetkiler yağışların etkisinin azalmasına rağmen, zeminin fazla yağış alması nedeniyle toprak kaymaları yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.