Japonya'daki Armani ilkokul üniformaları tartışma yarattı

Konu parlamentoda tartışıldı.Japonya'nın başkenti Tokyo'nun lüks semtlerinden Ginza'da bulunan bir devlet okulunun, yeni öğrenci üniformalarını ünlü İtalyan markası Giorgio Armani'ye tasarlatması tartışma yarattı. Veliler ve bazı milletvekilleri, ilkokul öğrencileri için ısmarlanan Armani marka üniformanın 80 bin yen (2 bin 800 TL) tutarındaki maliyeti nedeniyle okul yönetimine tepki gösterdi.

Söz konusu okulun mevcut üniformaları erkek öğrenciler için 16 bin, kız öğrenciler içinse 19 bin yen civarındaydı. Yeni üniformalar için ek masraflarla beraber velilerin cebinden çıkacak miktarın ise 90 bin yeni (3 bin 150 TL) bulması bekleniyor.

Konuyla ilgili Huffington Post'a konuşan bir veli, "Pahalı olan bir şey iyidir, ucuz olansa kötüdür anlayışının çocukların zihnine yerleştirilmesi endişe verici" dedi.

Bazı velilerse bu yaştaki çocukların bedenlerinin çok çabuk değiştiğini belirterek, okul yönetiminin üniforma konusunda kendilerine danışmamasını eleştirdi.

Okul Müdürü Toşitsugu Vada'nın geçen Kasım ayında velilere uniformaların değişeceğiyle ilgili duyuru yaptığı ancak fiyat konusunda bilgi vermediği ifade edildi.