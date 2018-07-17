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Japonya’yla AB Arasında Serbest Ticaret Anlaşması

17.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında Tokyo’da serbest ticaret anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, anlaşmayı “gittikçe daha çok kararan uluslararası siyasette bir ışık” olarak niteledi

Japonya’yla AB Arasında Serbest Ticaret Anlaşması

Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında Tokyo’da serbest ticaret anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, anlaşmayı “gittikçe daha çok kararan uluslararası siyasette bir ışık” olarak niteledi.

Yeni anlaşma, AB’ye otomobilden elektronik malzemelerine kadar gelen ürünlerin vergisini yüzde 99 oranında azaltıyor. Bunun karşılığında da AB ülkelerinden Japonya’ya ihraç edilen tarım ürünlerinin vergisi yüzde 99 oranında azaltılıyor. AB’den kimyasal ürünlerin ihracatının da artması bekleniyor.

Tokyo’daki imza törenine Tusk’ın yanısıra Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’le Japonya Başbakanı Shinzo Abe de katıldı.

Tusk düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Çok net bir mesaj veriyoruz, bize güvenebilirsiniz. Bizler, Japonya öngürülebiliriz, sorumluyuz ve kurallara, özgürlüğe, şeffaflığa ve sağduyuya dayalı bir dünya düzenini korumaya devam edeceğiz. Ve bu siyasi boyut bugün daha önemli. Eminim ne demek istediğimi anladınız” dedi.

İki taraf arasında 4 yıl süren görüşmelerin ardından geçen yıl uzlaşmaya varılmıştı. Anlaşmanın 2019’da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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