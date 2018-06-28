Joachim Löw'ün geleceği belirsiz

Federasyon Başkanı Grindel konuyu aceleye getirmek istemediklerini söyledi.Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Rusya'daki Dünya Kupası final turnuvasının grup aşamasında elenen Alman milli takımının teknik direktörü Joachim Löw'ün geleceğiyle ilgili kararı aceleye getirmek istemediklerini söyledi. Grindel Alman ekibi döndükten sonra enine boyuna görüşeceklerini ve takımın performansıyla ilgili 'tarafsız analiz' isteyeceklerini ve 'analizi birlikte değerlendirip ona göre karar alacaklarını' açıkladı.

Joachim Löw "İstifa edecek misiniz, yoksa takımın başında kalacak mısınız?" şeklindeki bir soruya, "Soruyu yanıtlamak için henüz çok erken, ancak tabii ki sorumluyum. Nasıl devam edeceğimizi sakin bir şekilde konuşmamız lazım" yanıtını vermişti.

Federasyon Başkanı Grindel milli takımın durum analizini hazırlama görevinin milli takım menajeri Oliver Bierhoff'a düştüğünü belirtti ve "Sportif yönetim bunun için var. Bize takımın durumunu anlatmakla yükümlüler. Gereken sonuçlar analizin tamamlanmasından sonra çıkarılır" dedi. Oliver Bierhoff 2:0'lık Güney Kore mağlubiyetinden sonra Löw'ün görevde kalacağından emin olduğunu söylemişti.