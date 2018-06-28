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Joachim Löw'ün geleceği belirsiz

28.06.2018 18:59 | Son Güncelleme

Alman milli takımı teknik direktörü Joachim Löw'ün görevde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Joachim Löw'ün geleceği belirsiz

Federasyon Başkanı Grindel konuyu aceleye getirmek istemediklerini söyledi.Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Rusya'daki Dünya Kupası final turnuvasının grup aşamasında elenen Alman milli takımının teknik direktörü Joachim Löw'ün geleceğiyle ilgili kararı aceleye getirmek istemediklerini söyledi. Grindel Alman ekibi döndükten sonra enine boyuna görüşeceklerini ve takımın performansıyla ilgili 'tarafsız analiz' isteyeceklerini ve 'analizi birlikte değerlendirip ona göre karar alacaklarını' açıkladı.

Joachim Löw "İstifa edecek misiniz, yoksa takımın başında kalacak mısınız?" şeklindeki bir soruya, "Soruyu yanıtlamak için henüz çok erken, ancak tabii ki sorumluyum. Nasıl devam edeceğimizi sakin bir şekilde konuşmamız lazım" yanıtını vermişti.

Federasyon Başkanı Grindel milli takımın durum analizini hazırlama görevinin milli takım menajeri Oliver Bierhoff'a düştüğünü belirtti ve "Sportif yönetim bunun için var. Bize takımın durumunu anlatmakla yükümlüler. Gereken sonuçlar analizin tamamlanmasından sonra çıkarılır" dedi. Oliver Bierhoff 2:0'lık Güney Kore mağlubiyetinden sonra Löw'ün görevde kalacağından emin olduğunu söylemişti.

Philipp Lahm: Löw bırakmayacak

Joachim Löw'ün sözleşmesi final turnuvasından önce 2022 yılına kadar uzatılmıştı. Federasyon Başkanı Reinhard Grindel, "Takımın turnuvada alacağımız sonuçtan bağımsız olarak yenilenmesi gerektiğini finallerden önce biliyorduk. Bunun için en uygun adayın kim olabileceğini görüştük ve FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda alınan sonuç bazında Joachim Löw'de karar kıldık" dedi.

2014 yılında 4'üncü kez dünya şampiyonu olan Alman milli takımının onursal kaptanı Philipp Lahm, Joachim Löw'ün teknik direktörlükten ayrılacağına ihtimal vermediğini söyledi. Lahm "Dünya şampiyonluğunu kazanmış bir teknik adam olan Löw'ün önümüzdeki Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da kazanma azminde olduğunu biliyorum. O nedenle istifa edeceğini sanmam" dedi. 2016/2017 sezonunun sonunda futbolu bırakan Philipp Lahm, Joachim Löw'ün antrenörlük kariyeriyle ilgili alacağı kararı, "Ben bu görevin hakkını verebiliyor muyum? Takımı bundan böyle de motive edebilir miyim?" sorularına vereceği yanıtın belirleyeceğini sözlerine ekledi.

DW,dpa,SID/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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