Julian Assange öldürüldü mü? Twitter paylaşımı sonrası inanılmaz iddia...

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın dünya ile irtibat kurduğu ana kanal olan Twitter hesabından son günlerde yapılan bir paylaşım büyük bir şüphe yarattı.
Tutuklanıp ABD’ye teslim edilmesi ihtimaline karşı 5 yıldır Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde saklanan dünyaca ünlü "hacktivist"in Twitter hesabından yapılan son paylaşımda karmaşık bir şifre kullanılması, kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceğine dair soruları da beraberinde getirdi.
Pazartesi yayımlanan mesajda 60 karakterli bir şifre eşliğinde bir rap şarkısına bağlantı verildi. Anlamı ile ilgili bir açıklama ise yer almadı.
Bunun üzerine sosyal medyada spekülasyonlar başladı. Bir iddiaya göre, "ölüme götürülen’ Assange, ’emniyet şalteri’ olan bu şifreyle WikiLeaks’in ‘sigortası’ olan dosyaların yayımlanması talimatını vermiş" olabilir.
İşte Assange'ın o tweet'i;
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