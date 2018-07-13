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Juncker sarhoş olduğu iddialarına açıklama getirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 17:07 | Son Güncelleme

AB Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas komisyon başkanının 'sarhoş' olduğu iddialarına açıklama getirdi. Sözcü, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in NATO zirvesi sırasında ayakta durmakta zorlanmasının nedeninin iddia edildiği gibi alkol almasından değil siyatik ağrılarından kaynaklandığını açıkladı.

Juncker sarhoş olduğu iddialarına açıklama getirdi

AB Komisyonu sözcüsü Schinas açıklamasında " Başkan çarşamba gecesi çok şiddetli siyatik ağrıları ve kramplar yaşadı. Daha önce kendisi de siyatik ağrılarının yürümesini olumsuz etkilediğini kamuoyu önünde dile getimişti. Başkan, bu acı verici anlarda kendisine yardım eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa'ya teşekkür ediyor. Şimdi ilaçlarını alıyor ve kendisini daha iyi hissediyor" dedi.

SARHOŞ DEĞİL, SİYATİĞİ VAR

63 yaşındaki Juncker çarşamba günü Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin akşam yemeği sırasında ayakta durmakta zorlanmış ve daha sonra tekerlekli sandalyeye bindirilmişti.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Rutte ve Costa ise ayakta durmakta zorlanan ve birden fazla kez sendeleyen Juncker'in koluna girerek yardım etmişti.

5 yıllık görev süresi 2019'da sona erecek olan Juncker mizah anlayışı ve açık sözlülüğüyle tanınıyor ancak AB Komisyonu'nun bu davranışları sıklıkla alkol sorunu olduğu suçlamalrına yol açıyor.

Sözcüsü daha önce olduğu gibi çarşamba günkü olayın ardından yeniden yapılan bu yöndeki suçlamaları reddettti.

Schinas "Bence bazı basın organlarının Juncker'in ağrısını suistimal eden küstah başlıkları atmayı denemesi zevksizlikten öte bir şey. Bu şık değil. Bunun adil olduğunu da düşünmüyorum" dedi.

Gazetecilerin Juncker'in ağrı kesicilerle alkolü birlikte alıp almadığı sorusunu da yanıtlayan sözcü " Hayır bunu yapmadı. En azından benim bildiğim kadarıyla" dedi.

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