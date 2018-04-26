Juncker’den Türkiye’ye uluslararası hukuka uyma çağrısı

Juncker ayrıca Türkiye’de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasını talep etti.Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin Akdeniz ile Ege’deki politikalarını eleştirerek Türkiye'ye uluslararası hukuka uyma çağrısında bulundu.

Yunan parlamentosunda Perşembe günü yaptığı konuşmada Juncker, "Türkiye, Akdeniz'in doğusunda ve Ege’de yasa dışı faaliyetlerde bulunuyor” dedi. Türkiye’nin uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğini ifade eden Juncker, Türkiye’nin aralarında Kıbrıs'ın da olduğu bütün Avrupa Birliği ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasında Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerine de değinen Juncker, askerlerin serbest bırakılmalarını istedi. Juncker, "Kimse bana Türkiye topraklarındaki iki askerin Türkiye’nin güvenliği için tehdit oluşturduğunu söyleyemez” dedi.

Juncker’i ağırlayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ise Yunanistan’ın "Türkiye'nin Ege'deki tehlikeli provokasyonlarına karşı sakin ve kararlı” kaldığını söyledi. Tsipras, Yunanistan’ın bu davranışıyla AB’nin barış ve güvenlik gücü olmasını geliştirmek için merkezi bir rolü üstlenebileceğini gösterdiğini belirtti.