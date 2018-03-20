Juncker'in Putin'i tebrik mektubu tepki çekti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in Rusya lideri Vladimir Putin'e seçim başarısını tebrik etmek için yazdığı mektupta kullandığı ifadeler Avrupalı siyasilerin tepkisini çekti. Juncker mektubunda "Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasında pozitif ilişkilerin kıtamızın güvenliği açısından elzem olduğunu her zaman savundum" ifadelerini kullandı. "Ortak hedefimiz işbirliğine dayalı bir birleşik bir Avrupa güvenlik düzenini yeniden tesis etmek olmalı" diyen Juncker "Dördüncü görev döneminizi bu hedefi takip etmekle geçirmenizi temenni ederim. Bu çabada her zaman ortağınız olacağım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki muhafazakâr partilerin oluşturduğu Avrupalı Muhafazakârlar ve Reformistler grubunun başkanı olan Ashley Fox mektubu "utanç verici" olarak tanımladı. Fox "(Juncker'in) Rusya'nın seçim bölgemdeki masum insanlara saldırmak için askeri sinir gazının kullanılması olayında sorumluluğu olduğundan bahsetmemesi, mide bulandırıcı" dedi. Fox, Juncker'in mektubuyla "Batı güvenliği açısından bir tehdit oluşturan bir adamı teskin etmeye çalıştığını" söyledi.