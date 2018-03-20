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Juncker'in Putin'i tebrik mektubu tepki çekti

20.03.2018 23:13 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seçim başarısını kutlamak için yazdığı mektup büyük tepki çekti.

Juncker'in Putin'i tebrik mektubu tepki çekti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in Rusya lideri Vladimir Putin'e seçim başarısını tebrik etmek için yazdığı mektupta kullandığı ifadeler Avrupalı siyasilerin tepkisini çekti. Juncker mektubunda "Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasında pozitif ilişkilerin kıtamızın güvenliği açısından elzem olduğunu her zaman savundum" ifadelerini kullandı. "Ortak hedefimiz işbirliğine dayalı bir birleşik bir Avrupa güvenlik düzenini yeniden tesis etmek olmalı" diyen Juncker "Dördüncü görev döneminizi bu hedefi takip etmekle geçirmenizi temenni ederim. Bu çabada her zaman ortağınız olacağım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki muhafazakâr partilerin oluşturduğu Avrupalı Muhafazakârlar ve Reformistler grubunun başkanı olan Ashley Fox mektubu "utanç verici" olarak tanımladı. Fox "(Juncker'in) Rusya'nın seçim bölgemdeki masum insanlara saldırmak için askeri sinir gazının kullanılması olayında sorumluluğu olduğundan bahsetmemesi, mide bulandırıcı" dedi. Fox, Juncker'in mektubuyla "Batı güvenliği açısından bir tehdit oluşturan bir adamı teskin etmeye çalıştığını" söyledi.

"Tebrik zamanı değil"

İngiltere Başbakanı Theresa May, 4 Mart'ta Salisbury kentinde eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesi olayının arkasında Moskova'nın olduğuna inandıklarını söylemişti. Juncker'in tartışma konusu olan mektubunu yayınlamasından bir gün önce de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Rusya ile olan anlaşmazlığında İngiltere'ye "şartsız dayanışma" gösterme taahhüdünde bulunmuştu. Avrupa Birliği de Rusya'daki seçimlerle ilgili olarak seçimde "ihlaller ve eksiklikler" olduğu açıklaması yapmıştı.

Juncker'e bir eleştiri de Avrupa Parlamentosu Brexit Koordinatörü Guy Verhofstadt'tan geldi. Twitter üzerinden bir açıklama yapan Verhofstadt "Tebrik zamanı değil" diye yazdı. Belçika eski başbakanı olan Verhofstadt Rusya ile ilişkilerin "uluslararası düzene dayalı kurallara riayete bağlı olması gerektiğini" ifade etti.

Rusya'ya karşı geçmişteki sert açıklamalarıyla bilinen AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Putin'i seçim başarısı nedeniyle kutlamadı.

AFP/EC, GY

©Deutsche Welle Türkçe

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