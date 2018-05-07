'Jüpiter'den 'Reformcu'ya, Macron'un İlk Yılı

Fransızlar onu daha tanımadan seçtiler. O'nun hakkında bilinen tek şey Rotschild hanedanlığının bankacılarından parlak bir genç olduğuydu ve Cumhurbaşkanı François Hollande'ın genç ekonomi bakanıydı. Önce kendisini politikaya kazandıran Hollande'a bayrak açtı. Bakanlıktan istifa etti. Seçimlerden bir yıl önce partisini kurdu ve "ne sağ, ne sol" diyerek kampanya yürüttü. Partisiz, ideolojisiz, köksüz bir politikacı olarak projeleri hayata geçirmek için herkesle çalışmaya hazır olduğunu söyleyerek iktidara geldi. "Devletin eskiyen kurumlarını değiştirme, daha fazla iş, daha fazla büyüme" sözü ile iktidara geldi. Sert muhalefete rağmen, söz verdiği gibi Çalışma Reformu'nu gerçekleştridi. "Kamu Yaşamının Ahlakileştirilmesi " yasasıyla yolsuzluklarla mücadele kurallarını sertleştirdi. Anayasa değişiklik reformu ile ülkenin Meclis, Senato gibi kurumlarında köklü değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda "Size vereceğim ilk mesaj, Fransa geri döndü" diyerek bunu dünyaya da ilan etti.

Dış politikada aktif 1 yıl Dış politikada François Hollande'ın Fransa'ya kaybettirdiği kartları yeniden toplayan Macron, dünya liderleri ile doğrudan konuşarak kişisel ilişkilerini geliştirdi. Trump ve Putin'i büyük törenlerle ağırladı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile özellikle Suriye krizi döneminde hemen her hafta telefonda görüştü. İktidarda olduğu bir yıl boyunca dünyayı bir ucundan diğerine dolaşarak 160 bin km. yol katetti. İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'da yaşanan seçimler, ayrılık talepleri, Brexit ve hükümet krizleri nedeniyle Avrupa lideri rolüne de soyundu ve AB'yi de reforme eden bir plan açıkladı. Aşırı sağa karşı zafer elde ettiği için Avrupa Birliği yönetimi de, genç ve dinamik Macron'a bu rolü doğallıkla verdi. Akıcı İngilizcesi, reformcu kişiliği, kendisinden 24 yaş büyük eşi ile ekonomi dergilerinden, magazin programlarına kadar dünya medyasında geniş yer aldı. İç politika hareketli Ancak iç politikada durum Macron için giderek güçleşiyor. İçerde vergi yasası ve demiryolu reformu nedeniyle dar gelirleri ve sendikaları karşısına aldı. Öğrencilere harç yardımından ayda 5 Euro kesmesi, emeklilerden alınan vergileri artırması, buna karşılık yüksek gelirlilerin, yat, tablo, jet gibi lüks varlıklarından alınan vergiyi kaldırması Macron'a "Zenginlerin Cumhurbaşkanı" etiketinin yapışmasına yol açtı. Meclis'ten geçirdiği sert "Göçmen ve Sığınmacılar Yasası" ile kendi partisinden milletvekillerinin dahi muhalefeti ile karşılaştı, bir milletvekili istifa etti. Meclis'te görüşme yoluyla değil, KHK'lerle yasaları geçirmesi "otoriter", "kral" gibi eleştirilere yol açtı.

Son olarak getirdiği demiryolu reformu ile haftalardır demiryolu işçileri grevde. "Parcoursup" adı verilen yeni üniversite sınavı giriş modeli yüzünden de öğrenciler üniversiteleri işgal etmeye devam ediyor. Takma isimler çoğalıyor Seçildiği gece Fransızlar'a Louvre Müzersi'nde "büyük Piramit'in önünde hitap etmesinden ve ardından izlediği otoriter yönetim biçimi" nedeniyle Fransız medyası "Jüpiter Cumhurbaşkanı", sendikalar "Zenginlerin Cumhurbaşkanı", halk "Kral Macron" diye adlandırdı. En son çıktığı resmi gezide ise Avustralya medyası tarafıdan "gençliğini ve sempatik olma çabasını özellikle kadınlar üzerinde fazlaca kullanmasından" dolayı Disney'in sürekli flört eden ama bir türlü başarılı olamayankahramanı "Kokarca Pepe/Pepe the Pew" adını taktı. Kırsal kesim ise Macron'u "Kentlilerin Cumhurbaşkanı" olarak tanımlıyor. Macron'un iktidardaki birinci yılı için yapılan anketler, Fransız Cumhurbaşkanı'nın yola çıkarken elde ettiği popülariteyi kaybettiğini ve halk desteğinin Fransa genelinde yüzde 41'e gerilediğini gösteriyor. Ancak kendisinden önce cumhurbaşkanlığı yapan Sarkozy'nin 1'inci yılında yüzde 37, François Hollande'ın ise yüzde 26'lık skorunu geride bırakıyor.