HABER

'Jüpiter'den 'Reformcu'ya, Macron'un İlk Yılı

07.05.2018 14:01 | Son Güncelleme

Macron'un iktidardaki birinci yılı için yapılan anketler, Fransız Cumhurbaşkanı'nın yola çıkarken elde ettiği popülariteyi kaybettiğini ve halk desteğinin Fransa genelinde yüzde 41'e gerilediğini gösteriyor

'Jüpiter'den 'Reformcu'ya, Macron'un İlk Yılı

Fransızlar onu daha tanımadan seçtiler. O'nun hakkında bilinen tek şey Rotschild hanedanlığının bankacılarından parlak bir genç olduğuydu ve Cumhurbaşkanı François Hollande'ın genç ekonomi bakanıydı. Önce kendisini politikaya kazandıran Hollande'a bayrak açtı. Bakanlıktan istifa etti. Seçimlerden bir yıl önce partisini kurdu ve "ne sağ, ne sol" diyerek kampanya yürüttü. Partisiz, ideolojisiz, köksüz bir politikacı olarak projeleri hayata geçirmek için herkesle çalışmaya hazır olduğunu söyleyerek iktidara geldi. "Devletin eskiyen kurumlarını değiştirme, daha fazla iş, daha fazla büyüme" sözü ile iktidara geldi.

Sert muhalefete rağmen, söz verdiği gibi Çalışma Reformu'nu gerçekleştridi. "Kamu Yaşamının Ahlakileştirilmesi " yasasıyla yolsuzluklarla mücadele kurallarını sertleştirdi. Anayasa değişiklik reformu ile ülkenin Meclis, Senato gibi kurumlarında köklü değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda "Size vereceğim ilk mesaj, Fransa geri döndü" diyerek bunu dünyaya da ilan etti.

Dış politikada aktif 1 yıl

Dış politikada François Hollande'ın Fransa'ya kaybettirdiği kartları yeniden toplayan Macron, dünya liderleri ile doğrudan konuşarak kişisel ilişkilerini geliştirdi. Trump ve Putin'i büyük törenlerle ağırladı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile özellikle Suriye krizi döneminde hemen her hafta telefonda görüştü. İktidarda olduğu bir yıl boyunca dünyayı bir ucundan diğerine dolaşarak 160 bin km. yol katetti.

İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'da yaşanan seçimler, ayrılık talepleri, Brexit ve hükümet krizleri nedeniyle Avrupa lideri rolüne de soyundu ve AB'yi de reforme eden bir plan açıkladı. Aşırı sağa karşı zafer elde ettiği için Avrupa Birliği yönetimi de, genç ve dinamik Macron'a bu rolü doğallıkla verdi.

Akıcı İngilizcesi, reformcu kişiliği, kendisinden 24 yaş büyük eşi ile ekonomi dergilerinden, magazin programlarına kadar dünya medyasında geniş yer aldı.

İç politika hareketli

Ancak iç politikada durum Macron için giderek güçleşiyor. İçerde vergi yasası ve demiryolu reformu nedeniyle dar gelirleri ve sendikaları karşısına aldı. Öğrencilere harç yardımından ayda 5 Euro kesmesi, emeklilerden alınan vergileri artırması, buna karşılık yüksek gelirlilerin, yat, tablo, jet gibi lüks varlıklarından alınan vergiyi kaldırması Macron'a "Zenginlerin Cumhurbaşkanı" etiketinin yapışmasına yol açtı. Meclis'ten geçirdiği sert "Göçmen ve Sığınmacılar Yasası" ile kendi partisinden milletvekillerinin dahi muhalefeti ile karşılaştı, bir milletvekili istifa etti. Meclis'te görüşme yoluyla değil, KHK'lerle yasaları geçirmesi "otoriter", "kral" gibi eleştirilere yol açtı.

Son olarak getirdiği demiryolu reformu ile haftalardır demiryolu işçileri grevde. "Parcoursup" adı verilen yeni üniversite sınavı giriş modeli yüzünden de öğrenciler üniversiteleri işgal etmeye devam ediyor.

Takma isimler çoğalıyor

Seçildiği gece Fransızlar'a Louvre Müzersi'nde "büyük Piramit'in önünde hitap etmesinden ve ardından izlediği otoriter yönetim biçimi" nedeniyle Fransız medyası "Jüpiter Cumhurbaşkanı", sendikalar "Zenginlerin Cumhurbaşkanı", halk "Kral Macron" diye adlandırdı. En son çıktığı resmi gezide ise Avustralya medyası tarafıdan "gençliğini ve sempatik olma çabasını özellikle kadınlar üzerinde fazlaca kullanmasından" dolayı Disney'in sürekli flört eden ama bir türlü başarılı olamayankahramanı "Kokarca Pepe/Pepe the Pew" adını taktı. Kırsal kesim ise Macron'u "Kentlilerin Cumhurbaşkanı" olarak tanımlıyor.

Macron'un iktidardaki birinci yılı için yapılan anketler, Fransız Cumhurbaşkanı'nın yola çıkarken elde ettiği popülariteyi kaybettiğini ve halk desteğinin Fransa genelinde yüzde 41'e gerilediğini gösteriyor. Ancak kendisinden önce cumhurbaşkanlığı yapan Sarkozy'nin 1'inci yılında yüzde 37, François Hollande'ın ise yüzde 26'lık skorunu geride bırakıyor.

Anketlerde düşse de tutunmaya devam

Macron'un 1'inci yılı dolayıısyla yapılan çok sayıda anket, 2 yıl önce kurduğu ve tüm eğilimleri bir araya getirdiği Cumhuriyete Yürüyüş Partisi (LREM) seçmenleri halen Macron'u yüzde 92 oranında desteklediğini gösteriyor. Ancak bu oran Fransızar'ın yüzde 24'üne denk geliyor.

Macron'a ana muhalefet merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin seçmeni de destek veriyor. Çalışma Yasası'nı geçiren ve sosyal grevlere karşı direnen Macron'u sağ seçmenin yüzde 53'ü destekliyor. Liberation Gazetesi birinci yıl onuruna "Sağcı cumhurbaşkanı" manşetini atarak bu eğilime dikkat çekti.

Buna karşın anketlerde, bir yıl boyunca grev ve gösterilerle sokağa dökülen emeklilerin yüzde 60'ı, işsizlerin yüzde 71'i, dar gelirlilerin yüzde 65'i Macron'a karşı olduklarını dile getiriyor.

Macron 2022'de adaylıkta kararlı

Bütün eleştiriler karşısında geri adım atmayacağını ve "anketlerde sevilmek için değil, ülkeyi değiştirmek için geldiğini" dile getiren Macron, kendi çizgisinde devam etmekte kararlı olduğunu gösteriyor. Genç ve gelenekleri yıkarak toplumun bir kesiminin desteğini alan ancak otoriter ve sağa kayan yönetimiyle de eleştirilen Macron'un ilk önemli sınavı 2019'daki Avrupa Parlamentosu seçimleri olacak. Ardından gelecek yerel seçimler ise Macron'un iç politikadaki başarısı konusunda anketlerden daha geniş bir fikir verecek. Reformlarının, 5 ila 10 yıl gibi uzun vadede meyvelerini vereceğini her fırsatta tekrarlayan Macron'un, planlarını 10 için kurduğu ve 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmak istediği konusund şüpheye yer bırakmıyor. Eğer muhalefet 2022'de Macron'un karşısına güçlü bir aday çıkararamazsa, seçilme ihtimali şimdilik oldukça güçlü.

ABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğizABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğiz
İnce TRT'ye sert çıktı: Bu son uyarımİnce TRT'ye sert çıktı: Bu son uyarım
Şırnak'ta yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı varŞırnak'ta yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

İlginizi Çekebilir

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale zaferi temsili İsviçre'yi karıştırdı

Çanakkale zaferi temsili İsviçre'yi karıştırdı

Lavlar evleri böyle yuttu! İnsanlar canını zor kurtardı

Lavlar evleri böyle yuttu! İnsanlar canını zor kurtardı

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi

Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi

Vahşi timsah hamile eşini diri diri yedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Vahşi timsah hamile eşini diri diri yedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Suçluların korkulu rüyası sosyal medya fenomeni olursa...

Suçluların korkulu rüyası sosyal medya fenomeni olursa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.