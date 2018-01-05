HABER

Jürinin Atilla kararı Ankara'da nasıl yankı buldu?

05.01.2018 00:56 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kararı kumpas olarak değerlendiren hükümete MHP'nin tam desteği sürerken, CHP ve HDP Türkiye'ye ağır para cezalarının kesileceğini öngörüyor ve "Hükümet cezayı halka ödetecek" diyor.

Jürinin Atilla kararı Ankara'da nasıl yankı buldu?

İran ambargosunun delindiği iddiasıyla ABD'de tutuklu yargılanan Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın kara para aklama dışında kendisine yöneltilen beş suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunması Ankara'da "Türkiye'ye ceza kesilecek mi? Kesilirse bu cezanın ekonomik boyutu ne olacak?" sorularına neden oldu. Ana muhalefet partisi CHP, Türk Dışişleri'nin jürinin kararını "Türkiye'nin içişlerine müdahale", hükümetin de "Türkiye'ye kumpas" olarak nitelendirerek davanın üstünün örtülmeye ve kamuoyundan gerçeklerin gizlenmeye çalışıldığını öne sürüyor.

Amerika'daki davayı yerinde izleyen CHP'li Erdal Aksünger, jürinin kararını ve Türk hükümetinin tepkisini DW Türkçe'ye değerlendirirken, "Başından beri Hakan Atilla'nın bir günah keçisi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Davada Türkiye'ye dönük rüşvet iddialarıyla ses getiren Rıza Sarraf'ın tanık olduğunu ancak onun dışındakilerin -eski bakanlardan Zafer Çağlayan, Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslan gibi - firari sanık olduğunu hatırlatan Aksünger, "Atilla bildiklerini anlattı. Masum denilecekse, en masum adama ceza kesecekler. Atilla, emir-komuta zincirindeki bir adam. Atilla'ya ceza kesilecek olması diğerlerine de büyük cezalar kesileceği anlamına geliyor" dedi. Hükümetin, davadaki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunu aydınlatmadığını, jüri kararlarının ne anlama geldiğini söylemediğini öne süren Aksünger, "Türkiye'ye büyük zararlar verecek ekonomik cezalar kaçınılmazken, bu davanın milli bir davaya dönüştürülmeye çalışılmasını halkın görmesi için kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Aksünger, "Türkiye'ye kesilecek cezaların halka ödetilmek istendiğinin farkındayız ve buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

CHP, Sarraf'ın eski bakanlardan Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon euro rüşvet verdiği, İran'la ticarette yine eski bakanlardan Egemen Bağış'ın yardımını aldığını söylemesinin ardından TBMM'de soruşturma komisyonu kurularak bakanların Yüce Divan'da yargılanmasını istemişti.

HDP'Lİ PAYLAN: TÜRKİYE İÇİN UTANÇ MESELESİ

HDP'li Garo Paylan da DW Türkçe'ye Amerika'daki davayı Türkiye'nin meselesi yapmak için çok uğraştıklarını anlattı. "Ortada hırsızlık, yolsuzluk var. Türkiye'ye dönük ciddi iddialar var ama hükümet bu davanın üstünü örtmeye çalışıyor. Türkiye için bu mesele artık utanç meselesidir" diyen Paylan, dava sonunda Türkiye'ye kesilecek muhtemel cezaların davanın sanıklarına ödetilmesi gerektiğini savunuyor. Paylan, "Cezalar gelirse neden halk ödesin, cezaları davaya karışanlar ödesin" diyor. Türkiye'de toplumun tüm kesimlerinin Amerika'daki dava konusunda hükümete sesini yükseltmesi gerektiğini düşünen Paylan, "İtirazlar arttıkça hükümetin davanın üstünü örtme çabası daha da net görülüyor. Bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz" diyor.

Mehmet Hakan Atilla davası biter bitmez kritik karar!

Jüri kararına karşı hükümetten gelen ilk tepkileri yerinde bulan MHP'liler, davanın ortaya Amerika'yla ilgili bilinmedik birçok gerçeği çıkaracağına inanıyor. DW Türkçe'nin ulaştığı MHP'liler, Amerika ile Türkiye arasındaki siyasi gerginliklerin kökeninde de bu davanın yattığına inanıyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, Anayasa Hukukçusu AKP'li Ahmet İyimaya da DW Türkçe'ye muhalefetin kaygılarının ve eleştirilerinin 'yersiz' olduğunu söyledi. İyimaya, "Dava, hukuk davası değil, tamamen siyasi. Ayarlanmış bir hakim ve savcı var. Ortada mahkeme bile yok. Davanın Türk siyasetine karşı bir operasyon yapıldığı çok açık" diyor. İyimaya, Amerikan iç hukukunun önümüzdeki süreçte jüri kararını düzeltecek yönde yeni kararlar alabileceğini, davayla ilgili 11 Nisan'da kesin sonuç açıklanmadan Türkiye'ye kesilecek ekonomik cezalar üzerinde yorum yapmanın da anlamsız olacağını belirtiyor. İyimaya "Ekonomik cezalar kesilse bile Türk ekonomi sistemi bu cezaları halka ödetmez" değerlendirmesinde bulunuyor.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla davası ile ilgili flaş açıklama

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen davada 12 kişilik jüri heyeti Hakan Atilla'yı kendisine yöneltilen 6 ayrı suçlamanın 5'inden suçlu bulmuştu. Atilla'nın jüri tarafından suçsuz görüldüğü tek başlık, kara para aklama suçlaması olmuştu. Hakan Atilla hakkında hazırlanan iddianamede, ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak, kara para aklamak ve kara para aklamak için kumpas kurmakla suçlanıyordu.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP CHP İRAN HDP Mehmet Hakan Atilla Halkbankl

En Çok Okunan Haberler

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Cinsel ilişkisini kameraya aldılar ve...

Cinsel ilişkisini kameraya aldılar ve...

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci'nin gelinliği elinde kaldı

Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci'nin gelinliği elinde kaldı

Almanya'da 'seks oyunu' kanlı bitti!

Almanya'da 'seks oyunu' kanlı bitti!

Vatanım Sensin'de iki sürpriz ayrılık

Vatanım Sensin'de iki sürpriz ayrılık

İlginizi Çekebilir

Kudüs'le ilgili Filistin'den son dakika Trump açıklaması

Kudüs'le ilgili Filistin'den son dakika Trump açıklaması

Dev şirketten kiraladığı evde gizli kamera çıktı

Dev şirketten kiraladığı evde gizli kamera çıktı

Kudüs neden önemli ve tartışmalı bir şehir?

Kudüs neden önemli ve tartışmalı bir şehir?

Beyaz Saray: Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak

Beyaz Saray: Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak

Reza Zarrab çapraz sorgudaydı! İşte kritik duruşmadan detaylar

Reza Zarrab çapraz sorgudaydı! İşte kritik duruşmadan detaylar

Okuyucu Yorumları 37 yorum
abd kimki bize iş işlerimizden dolayı para cezası kesiyor neye dayanarak?
harbi malsınız siz akkoyunlar türkiyenin imza attığı uluslararası anlaşmalar var eğer bunlara imza attıysan uyarsın uymazsan cezayı ödersin cahil akepeli
Kullandığın amerikan bankacılık sistemi yüzünden.İstediğini yapar.Cezayı ödemezsen bankacılık yapamazsın.Batarsın bu kadat basit.Sistem onların çünkü.
@cem_can_2000 bir Google yaz hangi ülkelere ceza kesmiş ve neden hepsi paşa paşa ödemiş
@cem_can_2000 İstemeyiz ama bekle gör bizim cebimizden çıkacak herzaman ki gibi ZAM la
@cem_can_2000 ANADOLUDA GÜZEL BİR TABİR VARDIR EŞŞEĞİ DÖVEMEYEN PALANINA VURURMUŞ, SİZDE MALI GÖTÜRENLERE VURMAYIN HEP PALANI DÖVÜN. İNSAF YAHU. HIRSIZIN HİÇMİ KABAHATİ YOK ( BKN. NASRETTİN HOCA :)) )
@cem_can_2000 SEN MARSTAMI YAŞIYON AMICA .?
@cem_can_2000 yontulmamış agaçsın berkanty
418 milyar dolar dış borç var.cumhuriyet tarihimizin bütün birikimleri satıldı,satacak bir şey kalmadı.IMF 'e 8 milyar dolar ödemiştik.2000 krizinde dış borç 168 milyar dolardı,özelleştirmelerle satılan 72 milyar dolarlık cumhuriyet kazanımları elimizdeydi.falan filan sahi elimizde ne kaldı?aşk elma şekerine benzer;yersin,yersin elinde kazığı kalır.
Dün dış borç açıgını kapatan Rezza TV lerde çıkartılıp kahraman yapılan Rezza ...Hayatından edişe duyuyoruz denilen ve ABD ye nota verilen rezza.. Bugun ötmeye başlayınca verdigi rüşvetleri söylemeye başlayınca bir anda oldu yalancı rezza şarlatan reza... Ulan Türkiye bu haberlerden sonra yer yerinden oynamalı ama tık yok.... Bu rüşvetlerin ucu nereye kadar gidiyor acaba.. Kahraman Rezza daha neler söylecek bilinmez. Ama bizimkiler rüşvet alan bakanlara hem koruma hemde araba veriyorlar...UYAN ARTIK TÜRKİYE
Çağlayanın mal varlığı ve Reza'nın mal varlığı karşılar umarım bu cezayı. Bu arada Çağlayan için hiçbir hukuki süreç başlamadı reis ortak mıydı yoksa bu paraya??? Çağlayanı hiç kurcalayan yok nedense bir şeylerin açığa çıkmasından mı çekiniyorlar?
@pdks Reis efendi çağlayana koruma verdi yaaa!!!!
ceza kesilirse ki inş kesilmez sanmıyorum ki buna göz yuman lar ceplerinden ödesin biz ödeyeceğiz yazın bir kenara bunlar iyi günlerimiz ekonomik olarak çok daha kötüleri bizi bekliyor bir gün biri mynet de yazmışdı dersiniz
Parasına el konulduğunda faiziyle geri ödenmesine kararverenler tarafından ödensin kesilmiş oşan cezayı neden affettiyseniz
ceza kesilse de ödemeyelim. nasıl abd birleşmiş milletler kararını hiçe sayıp kudüsü israilin başkenti ilan ediyorsa, bizde kararı tanımayalım. ne yapacak savaşmı açacak abd. o biraz sıkar
BM İRANA AMBARGO KARARI ALIYOR.ABD DE TÜRKİYE YE İRANDAN PETROL ALABİLİRSİNİZ ANCAK BEDELİNİ PARA OLARAK VERMEYİN MAL OLARAK VERİN DİYOR.BİZİMKİLERDE OLUR DİYOR.YANİ MAL OLARAK VERİLSE ÇİFTÇİMİZ KALKINACAK.ANCAK BİZİMKİLER NE YAPIYOR.PETROL PARASI KARŞILIĞINI PARA OLARAK ÜSTELİK DOLAR OLARAK VERİYOR.BU ARADA HALKIN KAZANMASI GEREKEN PARAYI RÜŞVET OLARAK CEBE ATIYORLAR.BU RÜŞVETÇİLER 17 ARALIKTA RÜŞVET ALIRKEN YAKALANIR.RÜŞVETÇİLER BAŞÇALAN VE ÇEVRESİDİR.17 ARALIK OPERSYONUNUN BÜTÜN BELGELERİ GERÇEK VE DOĞRUDUR.
@gober HELAL SANA ARKADAŞ
CHP ve hdp nin temennisi ceza kesilmesidir. çünkü iktidara zarar veren herşey ülkeye zarar vermiş olsada bunu isterler.
rüşvetleri toplayanlar ödesin 76 milyonun günahı değil bu
Zarraf'ı "vatan kurtaran aslan" ilan edip madalya takanlar ödesinler şahsi servetlerinden.
ÇAĞLAYAN IN ELEİNDE KOLUNDA PATLADI TÜRKİYE YE CEZA ÖDEME KALDI
olan vatandaşa olacak birileri,nin yanıana kar kalacak allah iyi demez bunlara
. bunu akp yaptı.. peki bunu yapanları avrupa ya gidip şikayet eden kemal bey bilmiyor mu bu para yı halktan çıkacanı..
Türk Tarihinin en büyük ve uzun süren kumpası Türk Milleti'nin Ordusuna yapıldı. Şimdi bu kumpasın içinde yer alanlardan biri bizim hakkımız yenildi diye yargılama yapıyor, diğeride kumpasa uğruyoruz diyor. Fatura yine Türk milleti'ne çıkıyor.Piyango neden hep sana çıkıyor vatandaş???
bunu akp yaptı peki bunu yapanları avrupa ya gidip şikayet eden kemal bey bilmiyor mu bu para yı halktan çıkacanı....he biliyor du ama olsun tayip zarar görsün de ne olursa olsun halkını seven insan bunlar çok temiz ler ya
Bu ülkeyi kuran ve kurtaran parti CHP dir.Siz AKP zihniyeti ve yalakası Bahçeli ye bakmayın.Kurtuluş savaşında bile bu zihniyetler İngiliz muhipler cemiyeti ve dinci örgütlerle işbirliği yapmıştır.Şimdi de bu kafaların hatalarından dolayı T.C ye kesilecek ceza bunlara ait.Türk Milleti ile alakası yok.Sen bu kapıyı açmasan ABD ne bok yiyecekti?Çünkü parayı bölüştünüz.Ama Bahçeli çğlık atarken ne verdiniz de yanınıza geldi.Unutmayın vatanı
CHP Lİ LER SİZDE KINA YAKARSINIZ
göz yuman hükümet ve yetkilileri hırsız bakanları ödesin
sanki abd kara para aklamıyor sanki avrupa ülkelerin hepsi çok temiz ya chp hdp gidip ülkesini şikayet etti sırf tayip gitsin de yazıklar olsun bir tayip düşmanlıgı üstün den ülkeyi ne hale soktular bir kenara çekilmiş halk ödiyecek diyor peki bende soruyorum koskoca chp genel başkanı bilmiyormu bu yaptıgını halktan çıkartacaklarını ki gidip şikayet ediyor
@sihat7878 YA KARDEŞ BU HIRSIZIN HİÇMİ SUÇU YOK ALLAH AŞKINA.
1,5 -2 trilyon dolar ceza verebilirler.bunu ödemek için 40 yıl 40 fırın ekmek yememiz gerekir.bence amerika 3ün birini alır.ben olsam ödemem resti çekerim sıkıysa gelsin alsınlar.
AKEPELİLER ARALARINDA TOPLAYIP ÖDESİN BİZE NE ?
niye... paraları halk mı yedi ki halk ödesin.. kim almışsa onlar paşa paşa çıkarsın ödesin.. ha yok illa biz öderiz diyenler de varsa buyursun külfeti yüklenme başvurularını şimdiden yapsınlar.. milletin cebinde hal kalmadı bir de oranın cezasını ödeyecek..
beter olun!
Bi cacık olmaz. abd hiçbir kanit ve delil bulamamasına rağmen haydutluk etmeye çalışıyor. eeee hdp ve chp boş dururmu volumleri yukseliyor haliyle emir kullarının.
çokta umrumuzda ceza kesıleçekmiş
cehape abd deki fetoşlardan haber aldı heralde türkiyenin ceza alacağı konusunda. cehape nin halk yararına olan kanunlara abuk subuk muhalefetinden doğan zararlarıda halk ödüyor bunu düşünmüyor heralde.
Diğer Haberler
Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

Avusturya Türk bebeği konuşuyor! Doğar doğmaz...

Avusturya Türk bebeği konuşuyor! Doğar doğmaz...

Bu kitap ABD'yi karıştırdı! Yayınlanmadan yok etmek istiyorlar

Bu kitap ABD'yi karıştırdı! Yayınlanmadan yok etmek istiyorlar

'2018'de Türkiye'nin en büyük sorunu...'

'2018'de Türkiye'nin en büyük sorunu...'

Reza Zarrab'la ilgili kritik iddia: Hala Savcılığa bilgi veriyor

Reza Zarrab'la ilgili kritik iddia: Hala Savcılığa bilgi veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.