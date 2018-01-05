Jürinin Atilla kararı Ankara'da nasıl yankı buldu?

İran ambargosunun delindiği iddiasıyla ABD'de tutuklu yargılanan Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın kara para aklama dışında kendisine yöneltilen beş suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunması Ankara'da "Türkiye'ye ceza kesilecek mi? Kesilirse bu cezanın ekonomik boyutu ne olacak?" sorularına neden oldu. Ana muhalefet partisi CHP, Türk Dışişleri'nin jürinin kararını "Türkiye'nin içişlerine müdahale", hükümetin de "Türkiye'ye kumpas" olarak nitelendirerek davanın üstünün örtülmeye ve kamuoyundan gerçeklerin gizlenmeye çalışıldığını öne sürüyor.

Amerika'daki davayı yerinde izleyen CHP'li Erdal Aksünger, jürinin kararını ve Türk hükümetinin tepkisini DW Türkçe'ye değerlendirirken, "Başından beri Hakan Atilla'nın bir günah keçisi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Davada Türkiye'ye dönük rüşvet iddialarıyla ses getiren Rıza Sarraf'ın tanık olduğunu ancak onun dışındakilerin -eski bakanlardan Zafer Çağlayan, Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslan gibi - firari sanık olduğunu hatırlatan Aksünger, "Atilla bildiklerini anlattı. Masum denilecekse, en masum adama ceza kesecekler. Atilla, emir-komuta zincirindeki bir adam. Atilla'ya ceza kesilecek olması diğerlerine de büyük cezalar kesileceği anlamına geliyor" dedi. Hükümetin, davadaki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunu aydınlatmadığını, jüri kararlarının ne anlama geldiğini söylemediğini öne süren Aksünger, "Türkiye'ye büyük zararlar verecek ekonomik cezalar kaçınılmazken, bu davanın milli bir davaya dönüştürülmeye çalışılmasını halkın görmesi için kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.