K. Kore, G. Kore ile arasındaki acil telefon hattını yeniden açıyor

AFP Güney Koreli bir askerin, silahsızlandırılmış bölgedeki Kuzey Koreli bir yetkiliyle konuştuğunu gösteren 2005 tarihli bir fotoğraf.
Kuzey Kore, Kış Olimpiyatları'na olası katılımıyla ilgili görüşmeleri kolaylaştırmak için Güney Kore ile arasındaki acil telefon hattını yeniden açacağını açıkladı.
Bu adım, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında, Seul'le diyaloğa açık olduğunu ve Kış Olimpiyatları'na katılabileceklerini açıklaması ardından geldi.
Güney Kore, Kim'in bu açıklamasını olumlu karşılayarak üst düzey temaslara derhal başlama çağrısı yaptı.
Kuzey Koreli bir yetkili, telefon hattının yeniden açılacağını TV'de yayımlanan açıklamasında belirtti.
Güney Kore haber ajansı Yonhap da, hattın Çarşamba gün içinde açılacağını duyurdu.
Kış Olimpiyatları Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde Şubat ayında düzenlenecek.
İki ülke arasında Aralık 2015'ten bu yana üst düzey görüşme gerçekleştirilmiyor.
Kuzey Kore, Güney'in üst düzey görüşme teklifine henüz yanıt vermedi.
Bununla birlikte telefon hattının, ön görüşmeleri mümkün kılacak.
Trump'tan Kim'e: Benim nükleer düğmem seninkinden büyükKuzey Kore liderinden 'En büyük füzenin imalatını Eylül'e kadar bitirin' talimatıGüney Kore'den Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifiKuzey Kore lideri: Nükleer silah düğmesi masamda
Güney ve Kuzey Kore sınırları açıyor
Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!
10 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet iddiası
AK Partili vekilden Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı sözler
Son dakika! A Grubu hissedarlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı
'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'
Ve o genç doktor oldu
Artık ünlü modellerden farkı yok!
YSK flaş 'İYİ Parti' kararının gerekçesini açıkladı
Bunu yaptığına kimse inanamıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum