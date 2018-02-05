HABER

K. Kore'den G. Kore'ye üst düzey ziyaret

05.02.2018 05:01 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, ülkeyi törenlerde temsil eden Meclis Başkanı Kim Yong-nam'ı Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye gönderiyor. Bu ziyaret, son yıllarda yapılan en üst düzey ziyaret olacak.

K. Kore'den G. Kore'ye üst düzey ziyaret

Kuzey Kore, ülkeyi yurt dışı ziyaretlerde ve törenlerde temsil eden Meclis Başkanı Kim Yong-nam'ı, Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye gönderiyor.

Bu ziyaret, son yıllarda yapılan en üst düzey ziyaret olacak.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kim Yong-nam'ın 22 kişilik bir delegasyonla birlikte Güney Kore ziyaretine Cuma günü başlayacağını açıkladı.

Kuzey Kore ve Güney Kore atletleri, açılış töreninde aynı bayrak altında yürüyecek.

Kuzey Kore'nin Kış Olimpiyatları'na katılımı, Pyongyang'ın siyasi bir manevrası olarak yorumlanıyor.

Ülke, nükleer ve füze programları nedeniyle uluslararası toplumun artan baskısı ve yaptırımlarıyla karşı karşıya.

İki ülkenin kadın buz hokeyi oyuncuları tek bir takım altında Pazar günü ilk maçını oynadı, ancak İsveç'e karşı oynadığı bu dostluk maçında 3-1 skorla mağlup oldu.

Buz hokeyi

Takım, Olimpiyatlar sırasında İsveç'e karşı yeniden oynama fırsatı bulacak.

Kim Yong-nam, Güney Kore'yi son dört yılda ziyaret eden en üst düzey yetkili olacak.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı'ndan ismini vermek istemeyen bir yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada, bu ziyaretin Kuzey Kore'nin ikili ilişkileri geliştirme isteğini ortaya koyduğuna ve ülkenin samimiyetini gözler önüne serdiğine inandıklarını söyledi.

Birleşme Bakanlığı'na göre, Kim'in delegasyonunda üç yetkili ve 18 destek personeli olacak.

Kim'in ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de hazır bulunacağı açılış törenine katılıp katılmayacağı ise netlik kazanmadı.

Kuzey Kore ve Güney Kore teknik olarak halen savaşıyor ve Askerden Arındırılmış Bölge ile birbirinden ayrılmış durumda

Washington Post gazetesine göre, Kuzey Kore'de yaklaşık 1.5 yıl cezaevinde tutulan, burada komaya giren ve daha sonra hayatını kaybeden Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in babası Fred Warmbier de Mike Pence'in davetlisi olarak törene katılacak.

Kuzey Kore, nükleer gücünü göstermek için bir dizi füze denemesinde bulunmuştu.

Ülkenin bu denemeleri ABD ve bölge ülkeleri tarafından güvenliklerine tehdit olarak algılanmıştı.

Ancak ülkenin 9-25 Şubat arasında yapılacak Kış Olimpiyatları'na katılımı, uzlaşma yönünde beklenmedik bir adım olarak yorumlandı.

Bu karar, Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un Yeni Yıl mesajında diyaloğa açık olduğunu ve Kış Olimpiyatları'na bir ekip gönderebileceğini açıklamasının ardından geldi.

Buz hokeyinin yanı sıra Kuzey Koreli atletler kayak ve artistik buz pateni dallarında da yarışacak. Ayrıca yüzlerce temsilci, amigo ve sanatçı da Güney Kore'ye gönderiliyor.

Ancak Kuzey Kore'nin Olimpiyatlar'ın başlamasından bir gün önce daha önceden planlanmış askeri geçit törenini ertelemeyeceğini açıklaması, bu yumuşama havasında gerilemeye yol açmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmene ailesinden destek!

Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmene ailesinden destek!

Büyük sosyal medya operasyonu! Ankara'dan düğmeye basıldı

Büyük sosyal medya operasyonu! Ankara'dan düğmeye basıldı

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin

Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin

Nükleer kriz: Çin'den ABD'ye 'Soğuk Savaş' suçlaması

Nükleer kriz: Çin'den ABD'ye 'Soğuk Savaş' suçlaması

Moskova böyle kar görmedi!

Moskova böyle kar görmedi!

Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü

Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü

PYD/PKK yandaşları Almanya'da bir Türk vatandaşının aracına saldırdı

PYD/PKK yandaşları Almanya'da bir Türk vatandaşının aracına saldırdı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kim 5 bilinmeyenli bir denklem gibidir.
Diğer Haberler
Almanya Cezayirli Yahudilere tazminat ödeyecek

Almanya Cezayirli Yahudilere tazminat ödeyecek

İngiltere’yi Sarsan Brexit Raporu

İngiltere’yi Sarsan Brexit Raporu

Papa'dan Erdoğan’a hediye: 'Barış melekli' madalyon

Papa'dan Erdoğan’a hediye: 'Barış melekli' madalyon

Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!

Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!

Yorum: Duvar gerçekten yıkıldı mı?

Yorum: Duvar gerçekten yıkıldı mı?

Rus basını: 'İdlib'de uçağımızı Türkiye yanlısı militanlar düşürdü'

Rus basını: 'İdlib'de uçağımızı Türkiye yanlısı militanlar düşürdü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.