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Kabe'de intihar!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan kutsal mekan Kabe’de, bir kişi teravih namazı sonrası üçüncü kattan atlayarak intihar etti. İntihar eden kişinin kalabalığın üzerine düştüğü belirtildi.

Kabe’de dün çekilen görüntüler kan dondurdu. Teravih namazı sonrası bir kişi üçüncü kattan atlayarak intihar etti. İntiharın nedeni açıklanmazken intiharın korkunç görüntüleri de ortaya çıktı.

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Kabe’nin en kalabalık olduğu zamanda intihar eden kişinin, insanların üzerine düştüğü görülürken, kurtarılamadığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Mekke Kabe intihar

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