Kabe'de intihar!

Kabe’de dün çekilen görüntüler kan dondurdu. Teravih namazı sonrası bir kişi üçüncü kattan atlayarak intihar etti. İntiharın nedeni açıklanmazken intiharın korkunç görüntüleri de ortaya çıktı.
Kabe’nin en kalabalık olduğu zamanda intihar eden kişinin, insanların üzerine düştüğü görülürken, kurtarılamadığı iddia edildi.
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