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Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2018 11:25 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Reuters haber ajansı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldiğini ve patlamada en az 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 18'den fazla kişinin de yaralandığı duyurdu.

Kan gölüne dönen Kabil'den son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki patlamada en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hıç bunlara durun mumınsınız bırbırınıze kırım yapmayın dıyen yokmu bu kadarıda olmaz
Birbirinizi öldürmekten başka ne yapıyonuz? Ey Afganlılar siz gerizekalı mısınız?
yeni gelen abd büyükelçisinin marifeti
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