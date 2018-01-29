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Kabil’de Askeri Akademiye Saldırı

29.01.2018 20:06 | Son Güncelleme 7 saat önce

Afganistan’ın başkenti Kabil’de askeri bir akademiye düzenlenen saldırıda 11 asker hayatını kaybetti, 16’sı da yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri bir akademiye düzenlenen saldırıda 11 asker hayatını kaybetti, 16'sı da yaralandı.

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Dawlat Waziri ise saldırının başlı başına akademiyi değil, akademiye koruma sağlayan bir birimi hedef aldığını bildirdi.

Görgü tanıkları çatışmanın gün ağarana kadar devam ettiğini belirtti.

Waziri'ye göre saldırıyı 5 intihar bombacısı düzenledi. İlk ikisi girişte üzerlerindeki bombaları patlattı, diğerleri ise içeriye girmeye çalıştı. İçeri girmeye çalışanlardan 2'si öldürülürken biri yakalandı.

Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Saldırı Cumartesi günü Kabil'de düzenlenen ve çoğu polis 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği saldırının hemen ardından geldi.

Afgan yetkililer ise, 5 intihar saldırganının Hakkani üyesi olduğunu belirtiyor.

Hakkani, Afgan Taleban'ının bir kolu olarak biliniyor ve birçok saldırıdan sorumlu tutuluyor.

Afganistan, Hakkani liderlerinin Pakistan'da olduğunu ve Afganistan içinde saldırılar planladığını iddia ediyor.

Pakistan ise askeri operasyonlarından sonra topraklarında teröristler için sığınma alanı kalmadığını kaydediyor.

Kabil'de son 10 gün içinde Kabil'de üç kez saldırı düzenlendi.

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