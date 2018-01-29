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Kabil'de askeri akademiye saldırıyı IŞİD üstlendi

29.01.2018 08:43 | Son Güncelleme 5 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri eğitim akademisine saldırı düzenlendi. Eylemciler dahil en az 5 kişinin öldüğü saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi. Bir saldırgan hala aranıyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri eğitim akademisine saldırı düzenlendi. Eylemciler dahil en az 5 kişinin öldüğü saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi.

IŞİD'in haber ajansı Amaq'tan yapılan açıklamada, "İslam Devleti savaşcıları Kabil'deki askeri akademiyi bir intihar saldırısı ile hedef almıştır" denildi.

Afgan güvenlik yetkilileri, saldırı düzenleyenlerden birinin akademinin yanındaki Mareşal Fehim Ulusal Savunma Üniversitesi'nde hala arandığını açıkladı.

Saldırganlardan üçü öldürüldü, birinin de yakalanıp gözaltına alındı.

İki Afgan askeri saldırıda hayatını kaybetti.

BBC'ye konuşan Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, yaralı sayısını ise 10 olarak açıkladı.

Militanların yerel saatle 05:00'te düzenledikleri saldırıda ağır silahlar ve roket güdümlü el bombaları kullandıkları düşünülüyor.

9 GÜNDE 3 SALDIRI

Kabil'de son 9 günde 3. kez saldırı düzenleniyor.

Afganistan'da askeri okula terör saldırısı!

Cumartesi günü bir ambulansa yerleştirilen patlayıcıların infilak etmesi sonucu 100'den fazla kişi ölmüştü.

Bir hafta önce de bir otele düzenlenen saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu saldırıda yaşamlarını yitirenlerin çoğu yabancılardı.

İki saldırıyı da Taliban üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kabil IŞİD

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