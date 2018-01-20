Kabil’de beş yıldızlı otele silahlı saldırı (2)

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ocak (DHA) – Afganistan'ın başkenti Kabil'de beş yıldızlı otele en az dört silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırıda en az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Ziyaretçileri rehin alan saldırganlar özel kuvvetler tarafından otelin içinde etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor.

Tolo News'de saldırıya ilişkin yer alan habere göre saldırgandan biri güvenlik güçleri tarafından öldürüldü, diğer üç saldırgan ise otelin içinde bazı sivilleri rehin olarak tutuyor. Güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışma devam ediyor.

Haberde resmi olmayan kaynaklara göre saldırıda bir intihar bombacısının da olduğu ve saldırganların el bombaları ve otomatik silahlar kullandığı söylendi.

Habere göre Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Najib Danish özel kuvvetlerin saldırganlara müdahale hazırlığında olduğunu açıkladı.

Najib Danish "Kriz Müdahale Birimi (CRU) üyeleri ve Özel Kuvvetler de olay yerinde ve bazıları da otelin içerisinde” dedi ve bazı otel ziyaretçileri ve çalışanlarının otel içinde güvenli bir bölgeye alındığı ve güvenlik görevlilerinin otelin içinde saldırganları etkisiz hale getirmeye çalıştıklarını aktardı.