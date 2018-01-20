HABER

Kabil’de beş yıldızlı otele silahlı saldırı (2)

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 22:42 | Son Güncelleme 3 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ocak (DHA) – Afganistan'ın başkenti Kabil'de beş yıldızlı otele en az dört silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırıda en az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Ziyaretçileri rehin alan saldırganlar özel kuvvetler tarafından otelin içinde etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor.

Tolo News'de saldırıya ilişkin yer alan habere göre saldırgandan biri güvenlik güçleri tarafından öldürüldü, diğer üç saldırgan ise otelin içinde bazı sivilleri rehin olarak tutuyor. Güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışma devam ediyor.

Haberde resmi olmayan kaynaklara göre saldırıda bir intihar bombacısının da olduğu ve saldırganların el bombaları ve otomatik silahlar kullandığı söylendi.

Habere göre Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Najib Danish özel kuvvetlerin saldırganlara müdahale hazırlığında olduğunu açıkladı.

Najib Danish "Kriz Müdahale Birimi (CRU) üyeleri ve Özel Kuvvetler de olay yerinde ve bazıları da otelin içerisinde” dedi ve bazı otel ziyaretçileri ve çalışanlarının otel içinde güvenli bir bölgeye alındığı ve güvenlik görevlilerinin otelin içinde saldırganları etkisiz hale getirmeye çalıştıklarını aktardı.

Tolo News'e göre saldırganlar mutfakta saklandıktan sonra harekete geçerek otelin bazı bölümlerini ateşe verdi. Bölge sakinleri olay yeri ve çevresinde çok sayıda ambulans ve polisin kordon altında beklediğini söylüyor.

Aynı otelde 28 Haziran 2011'de gerçekleşen ve Taliban'ın üstlendiği bir saldırıda dokuz saldırgan öldürülmüş, 12 kişi de hayatını kaybetmişti.

ABD iki gün önce uyarmıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı saldırıdan iki gün önce vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmış; Afganistan'ın Kabil kentindeki otellere bir saldırı gerçekleşebileceğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada "Afganistan, Kabil için güvenlik uyarısı: Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Hotel Baron gibi otellere aşırıcı gruplar tarafından saldırı düzenlenebilir.

O sırada otelde 38 genel müdür vardı

Bölgedeki Washington Post muhabirinin Twitter'dan verdiği ve teknoloji bakanlığı eski bir çalışanına dayandırdığı bilgilere göre saldırı sırasında otelde 38 farklı iletişim ve bilişim teknolojileri şirketinin genel müdürlerinin katıldığı üç günlük bir teknoloji konferansı vardı. (Fotoğraflı)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Afrin harekatı başlar başlamaz HDP'den dikkat çeken mesaj

Afrin harekatı başlar başlamaz HDP'den dikkat çeken mesaj

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz oldu

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

Son dakika ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı yerleştirdi

İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!

ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

Son dakika Afganistan'da otele saldırı!

Son dakika Afganistan'da otele saldırı!

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

Dünya medyası Afrin harekatını son dakika olarak duyurdu

Dünya medyası Afrin harekatını son dakika olarak duyurdu

İran'dan Afrin açıklaması: Kongreyi etkileyebilir

İran'dan Afrin açıklaması: Kongreyi etkileyebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.