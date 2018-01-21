Kabil’de beş yıldızlı otele silahlı saldırı (3) 

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Hilal Sarı / İstanbul, 21 Ocak (DHA) – Afganistan'ın başkenti Kabil'de beş yıldızlı otele dört silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırıda en az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Ziyaretçileri rehin alan saldırganların ikisinin öldürüldü, özel kuvvetler diğer iki saldırganı otelin içinde etkisiz hale getirilmeye çalışıyor.

Daily Pakistan Global'in saldırıya ilişkin haberine göre en az 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda ikinci saldırgan da güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Tolo News'e göre otelin girişindeki iki güvenlik görevlisini vurarak öldüren saldırganlardan diğer ikisi ise otelin içinde hala bazı sivilleri rehin olarak tutuyor. Olay yeri ve çevresinden yapılan sosyal medya paylaşımları güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışmanın devam ettiğine işaret ediyor.

Haberde resmi olmayan kaynaklara göre saldırıda bir intihar bombacısının da olduğu ve saldırganların el bombaları ve otomatik silahlar kullandığı söylendi.

Habere göre Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Najib Danish özel kuvvetlerin saldırganlara müdahale hazırlığında olduğunu açıkladı.