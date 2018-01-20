Kabil’de beş yıldızlı otele silahlı saldırı

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ocak (DHA) – Afganistan'ın başkenti Kabil'de beş yıldızlı bir otele dört silahlı kişi saldırı düzenledi.
BBC'de yer alan habere göre Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Najib Danish özel kuvvetlerin saldırganlara müdahale hazırlığında olduğunu duyurdu.
Habere göre saldırganlar otele girdikten sonra ziyaretçilerin üzerine ateş etti.
Yerel saatle 21:00'de gerçekleştirilen saldırıda henüz bir can kaybı bildirilmedi.
ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!
ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama
Abdullah Gül'den Afrin mesajı
Dikkat çeken ayrıntı! İlk kez kullanıldı
Afrin operasyonunda son durum! İşte ilk fotoğraflar...
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım
Babası uyarıyor, o paylaşmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...
Okuyucu Yorumları 0 yorum