Kabil’de beş yıldızlı otele silahlı saldırı

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ocak (DHA) – Afganistan'ın başkenti Kabil'de beş yıldızlı bir otele dört silahlı kişi saldırı düzenledi.

BBC'de yer alan habere göre Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Najib Danish özel kuvvetlerin saldırganlara müdahale hazırlığında olduğunu duyurdu.

Habere göre saldırganlar otele girdikten sonra ziyaretçilerin üzerine ateş etti.

Yerel saatle 21:00'de gerçekleştirilen saldırıda henüz bir can kaybı bildirilmedi.