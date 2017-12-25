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Kabil’de İntihar Saldırısı

25.12.2017 18:00 | Son Güncelleme 7 saat önce

Patlama, başkentin işlek caddelerinden birindeki güvenlik kontrol noktası yakınında meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki istihbarat görevlisi ve dört sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında iki istihbarat görevlisi ve dört sivil hayatını kaybetti, iki kişiyse yaralandı.

Patlama, başkentin işlek caddelerinden birindeki güvenlik kontrol noktası yakınında meydana geldi. İçişleri Bakanı sözcüsü Necib Daniş, saldırganın polisi hedef aldığını ancak sivil bir araca çarptığını aktardı.

IŞİD, saldırıyı üstlendiğini kendisine ait haber ajansı Amaq üzerinden duyurdu.

IŞİD bir hafta önce de Kabil'de güvenlik güçlerinin eğitim gördüğü bir merkeze saldırı düzenlemişti.

Amerikan ordusunun tahminlerine göre, IŞİD Afganistan'ın doğusundaki operasyonlarına 2015 yılı başlarında başladı ve zirvede olduğu dönemde 3 bin kadar militana sahipti.

Amerikalı yetkililer, yerel güçlerle ortaklık halinde yürütülen IŞİD karşıtı operasyonların terör örgütü üzerinde sürekli baskı uyguladığını, örgütün elindeki toprakları önemli ölçüde azalttığını ve militanlarının üçte birini öldürdüğünü belirtiyor.

Ancak örgüt intihar saldırılarıyla güvenlik güçlerini hedef almaya devam ediyor.

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