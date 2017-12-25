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Kabil'de intihar saldırısı: En az 10 ölü

25.12.2017 18:04 | Son Güncelleme 7 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Afgan medyası, saldırının hedefinde ulusal gizli servisi NDS'nin oldugunu duyurdu.Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabah saatlerinde ülkenin gizli istihbarat servisi NDS'in yakınlarında bir intihar saldırısı meydana geldi. Olay sırasında en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Afgan yetkililer saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, "Bombanın patladığı esnada içinde sivillerin olduğu bir araba bölgeden geçiyordu. Saldırı ana caddede meydana geldi, fakat militanın kesin olarak kimi veya neyi hedeflediğini şimdilik bilmiyoruz" dedi.

Dün gece de ülkenin güneyinde düzenlenen saldırılarda en az 6 polis hayatını kaybetti. Geçen hafta IŞİD, yine Kabil'de NDS'in eğitim merkezine yönelik de bir saldırı düzenlemişti. Ancak güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında çıkan çatışma sonucu hayatını kaybeden olmamıştı.

epd/dpa/DHA/MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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