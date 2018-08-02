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Kabil’de Kaçırılan Üç Yabancının Cesetleri Bulundu

02.08.2018 18:23 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’in en tehlikeli mahallelerinden birinde kaçırılarak öldürülen üç yabancı işçinin cesedi bulundu

Kabil’de Kaçırılan Üç Yabancının Cesetleri Bulundu

Afganistan’ın başkenti Kabil’in en tehlikeli mahallelerinden birinde kaçırılarak öldürülen üç yabancı işçinin cesedi bulundu. Öte yandan Taleban Afganistan’ın kuzeyinde düzenlediği saldırıda üç polisi öldürdü.

Kabil’de üç yabancı işçinin kaçırılarak öldürülmesinden hangi grubun sorumlu olduğu bilinmiyor. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Polis, kaçırılan ve öldürülen kişilerin Hindistan, Malezya ve Makedonya kökenli olduklarını ve Kabil Havaalanı’nda aşçı olarak çalıştıklarını bildirdi.

Çarşamba gecesi ülkenin kuzeyindeki Balkh vilayetindeyse Taleban bir polis merkezine saldırdı. Olayda üç polis öldü, dördü de yaralandı.

Silahlı çatışmalarda en az 10 Taleban savaşçısı da öldürüldü.

Ayrıca Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kabil vilayetinde Afgan ordusuna air bir helikopter iniş yaparken teknik bir arızadan dolayı yakındaki baraja düştü. Olayda pilot hayatını kaybederken helikopterde bulunan beş kişi hafif yaralandı.

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