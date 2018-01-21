Kabil'de otele saldırı: 14'ü yabancı en az 19 ölü

Baskın sırasında oğluyla akşam yemeği yiyen görgü tanığı, silahlı saldırganların aniden havaya ateş açmaya başladığını söyledi. Yabancı olduğu düşünülen bir kadını öldüren saldırganlar, daha sonra silahın namlusunu görgü tanığına doğrulttu.

Reuters "Yabancılar nerede?" BBC'ye güvenlik nedeniyle ismini vermeden konuşan bir görgü tanığı, silahlı saldırı sırasında restorandaydı.

Yerel medya, hayatını kaybedenler arasında Venezuela ve Ukrayna vatandaşları olduğunu da yazdı.

Cumartesi gecesi yerel saatle 21:00 sularında yaşanan olayda, bir grup silahlı şüpheli, altı katlı Intercontinental Hotel'in restoranını bastı. Afganistan askeri birimleri, gece boyunca binanın kontrolünü saldırganlardan geri almak için büyük bir operasyon yürüttü.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, kurtarılanlar arasında 41 yabancı olduğunu, yedi kişinin de yaralandığını duyurdu.

Görgü tanığının "Ben Afganım" diye bağırması üzerine, saldırganlardan biri "Biz Afganları öldürmüyoruz. Yabancılar nerede?" diye bağırarak dışarı çıktı.

İçeride panik sürerken, Afgan askerleri binanın kontrolünü geri almak için kapsamlı bir operasyon başlattı.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Taliban örgütünden bir sözcü, saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptı. Açıklamada Taliban'ın "onlarca yabancı istilacıyı ve onların kuklalarını öldürdüğü" öne sürüldü.

EPA 150'den fazla kişi kendi çabalarıyla otelden kaçtı. Bazıları balkondan atlayarak kurtulmaya çalışırken yaralandı. "Otelin içindeki biri yardım etmiş olabilir"Afgan havayolu şirketi Kam Air, saldırı sırasında 40 kadar çalışanının otelde bulunduğunu, en az 10 çalışanlarının hayatını kaybettiğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Afgan İçişleri Bakanı Wais Barmak, otelin güvenliğini polisten alıp özel bir şirkete teslim etmiş olmalarının, bir hata olduğunu söyledi. Barmak, saldırının otelin içindeki bir kişi aracılığıyla planlandığına ilişkin bulgular olduğunu da sözlerine ekledi.