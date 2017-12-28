Kabil’de patlama: 13 ölü, 25’ten fazla yaralı

Özge Düzgün / İstanbul, 28 Aralık (DHA) – Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde bir Şii kültür merkezine gerçekleştirien intihar saldırısında 13 kişi öldü 25'ten fazla yaralı var.
Kabil'de Afgan Sesi haber ajansını hedef alan saldırıda can kaybının yükselmesinden endişe ediliyor.
Ekim ayında bir Şii camiine yapılan intihar saldırısında da en az 39 kişi hayatını kaybetmişti.
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