HABER

Kabil’de patlama: en az 50 yaralı

DÜNYA HABERLERİ | 27.01.2018 12:27 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ocak (DHA) – Afganistan'ın başkenti Kabil'de İçişleri Bakanlığı'nın eski hizmet binası yakınlarında büyük bir patlama oldu. Bombalı araçla gerçekleştirildiği düşünülen saldırıda sağlık yetkilileri en az 50 kişinin yaralandığını belirtiyor.

Tolonews'de yer alan habere göre bombalı bir araçla gerçekleştirilen saldırı kentin tamamında duyuldu ve hissedildi. Patlama işişleri bakanlığının eski hizmet binasına yakın bir noktada gerçekleşti.

Kabil son bir yılda birçok kez hem IŞİD hem de Taliban gibi terör örgütlerinin saldırılarının hedefi oldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sapık çiftin yaptıkları kan dondurdu!

Sapık çiftin yaptıkları kan dondurdu!

İran Televizyonu Press Tv'den skandal yayın!

İran Televizyonu Press Tv'den skandal yayın!

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Umut Oran istifa etti

Umut Oran istifa etti

Galatasaray'da Badou Ndiaye kamptan ayrıldı

Galatasaray'da Badou Ndiaye kamptan ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Olay iddia! Melanie Trump Beyaz Saray'ı terk etti!

Olay iddia! Melanie Trump Beyaz Saray'ı terk etti!

Rusya'yı karıştıran olay! Eşcinseller bakın nasıl evleniyorlar

Rusya'yı karıştıran olay! Eşcinseller bakın nasıl evleniyorlar

Afrin'de sinsi tuzak! Skandal talimat deşifre oldu

Afrin'de sinsi tuzak! Skandal talimat deşifre oldu

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

Mehmetçik'e koli koli yemek için 'açıklama'

Mehmetçik'e koli koli yemek için 'açıklama'

Sapık çiftin yaptıkları kan dondurdu!

Sapık çiftin yaptıkları kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.