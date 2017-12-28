Kabil’de Şii Kültür Merkezine İntihar Saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 40'ın üzerinde kişi yaşamını yitirdi, 84 kişi yaralandı. Saldırı, İran'la bağlantılı bir Şii Müslüman kültür merkezinin bulunduğu binayı hedef aldı.
Afgan Kamu Sağlığı Bakanlığı sözcüsü gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenler arasında 4 kadın ve iki çocuğun da olduğunu belirtti.
Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Örgüt internet üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının bir intihar saldırganı tarafından düzenlendiğini ve üç başka bombanın da kullanıldığını açıkladı. Kabil ve Afganistan'ın başka kesimlerinde daha önce de Şii ibadet yerlerini hedef alan saldırıları IŞİD üstlenmişti.
Görgü tanıkları, saldırganın, Tebyan Sosyal ve Kültür Merkezi'nin bodrumunda büyük bir toplantının yanında üzerindeki bombayı patlattığını, daha sonra da diğer bombaların infilak ettiğini aktardı.
Bina çevresinde yeterli güvenlik önlemi almamakla eleştirilen Afgan yetkililer, kültür merkezinin bugünkü toplantıdan önce polisi bilgilendirmediğini kaydetti.
Afgan Sesi Ajansı (AVA) adlı haber kuruluşunun ofisleri de kültür merkezinin yanındaydı. Reuters, saldırıda bir AVA muhabirinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırıyı "insanlığa karşı suç” olarak niteledi.
Afgan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, hükümetin terörü yok etmeye kararlı olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Terör grupları ve destekçileri şunu bilmeli ki, Afgan halkı düşmanları tarafından işlenen her türlü tezgaha karşı birleşik ve sağlam halde. Bu çirkin saldırılar Afgan halkının kararlılığını kıramayacak” denildi.
Afganistan'daki NATO ve BM misyonları da saldırıyı kınayan açıklamalar yaptılar.
Taliban ise saldırıya karşı mesafeli bir tavır ortaya koyarak, eğitim ve kültür merkezleri başta olmak üzere sivil tesisleri hedef almadıklarını belirtti.
Bu arada ülkenin kuzeyindeki Balkh vilayetinin Davlatabad bölgesinde gece bir bombanın patlaması sonucu en az 6 çocuk hayatını kaybetti. Yetkililer, çocukların hükümet karşıtı militanların yerleştirdiği bir emprovize patlayıcı cihaz bulduğunu ve onunla oynarken cihazın infilak ettiğini belirtti.
HDP'den flaş Abdullah Gül çıkışı: Ona da ihtiyacımız var
İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!
Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!
Yılbaşında İstanbul'u kana bulayacaktı! PKK'lı terörist yakalandı
Canan Karatay ömrü uzatan besini açıkladı!
ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı
Adana'da mide bulandıran görüntü!
Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi
Ünlü isim kabına sığmadı!
Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı
Bu kez de o 'aşka' geldi
MEB, liseye geçiş sınavı örnek sorular yayımlandı! İşte sözel ve sayısal örnek testler
Doktor kız kardeşlerin kanserle mücadalesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum