Kabil’de Şii Kültür Merkezine İntihar Saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 40'ın üzerinde kişi yaşamını yitirdi, 84 kişi yaralandı. Saldırı, İran'la bağlantılı bir Şii Müslüman kültür merkezinin bulunduğu binayı hedef aldı.

Afgan Kamu Sağlığı Bakanlığı sözcüsü gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenler arasında 4 kadın ve iki çocuğun da olduğunu belirtti.

Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Örgüt internet üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının bir intihar saldırganı tarafından düzenlendiğini ve üç başka bombanın da kullanıldığını açıkladı. Kabil ve Afganistan'ın başka kesimlerinde daha önce de Şii ibadet yerlerini hedef alan saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Görgü tanıkları, saldırganın, Tebyan Sosyal ve Kültür Merkezi'nin bodrumunda büyük bir toplantının yanında üzerindeki bombayı patlattığını, daha sonra da diğer bombaların infilak ettiğini aktardı.

Bina çevresinde yeterli güvenlik önlemi almamakla eleştirilen Afgan yetkililer, kültür merkezinin bugünkü toplantıdan önce polisi bilgilendirmediğini kaydetti.