Kabil'de Tekerlekli Kütüphane

Başkent Kabil’in sokaklarını dolaşan kitap yüklü mavi bir otobüs, Afganlı çocukları ve gençleri kitap okumaya teşvik ediyor. Amerika’nın Sesi, Kabil’deki bu tekerlekli kütüphanenin kurucusu Freshta Kerim’le konuştu.

Bu mavi otobüs, bir toplu taşıma aracı gibi görünüyor. Ama değil.

Otobüs, çocuklara ve gençlere hitap eden 500’den fazla kitap taşıyor. Her sabah gün doğumundan batımına kadar, Kabil’in sokaklarını geziyor ve kapılarını okumanın zevkini keşfetmek isteyen herkese açıyor.

“Walnut” yani “Ceviz” adlı otobüs, Afganistan’ın başkentindeki ilk tekerlekli kütüphane.

Öğrenci Samim, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Kitap okuyorum ve ilerleme kaydediyorum,” diyor.

Farkunda Hüseyin ise, “Çocukların, gidip intihar bombacısı olmak yerine, buraya gelip ülkemizi geliştirmenin ve savaştan çıkarmanın bir yolunu bulmaya çalışması gerek,” diyor.

Nüfusu 5 milyonun üzerinde olan Kabil’de, sadece 12 kütüphane var ve bu kütüphanelerde çocuklar için kitap sayısı yok denecek kadar az.

Bu gezgin kütüphanede, çocuklara uygun çok sayıda şiir, tarih ve hikaye kitabı var. Otobüs, Kabil’in farklı bölgelerindeki evlere ve okullara uğruyor.