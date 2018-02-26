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Kabil'de Tekerlekli Kütüphane

26.02.2018 15:24 | Son Güncelleme

Başkent Kabil’in sokaklarını dolaşan kitap yüklü mavi bir otobüs, Afganlı çocukları ve gençleri kitap okumaya teşvik ediyor. Amerika’nın Sesi, Kabil’deki bu tekerlekli kütüphanenin kurucusu Freshta Kerim’le konuştu

Kabil'de Tekerlekli Kütüphane

Başkent Kabil’in sokaklarını dolaşan kitap yüklü mavi bir otobüs, Afganlı çocukları ve gençleri kitap okumaya teşvik ediyor. Amerika’nın Sesi, Kabil’deki bu tekerlekli kütüphanenin kurucusu Freshta Kerim’le konuştu.

Bu mavi otobüs, bir toplu taşıma aracı gibi görünüyor. Ama değil.

Otobüs, çocuklara ve gençlere hitap eden 500’den fazla kitap taşıyor. Her sabah gün doğumundan batımına kadar, Kabil’in sokaklarını geziyor ve kapılarını okumanın zevkini keşfetmek isteyen herkese açıyor.

“Walnut” yani “Ceviz” adlı otobüs, Afganistan’ın başkentindeki ilk tekerlekli kütüphane.

Öğrenci Samim, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Kitap okuyorum ve ilerleme kaydediyorum,” diyor.

Farkunda Hüseyin ise, “Çocukların, gidip intihar bombacısı olmak yerine, buraya gelip ülkemizi geliştirmenin ve savaştan çıkarmanın bir yolunu bulmaya çalışması gerek,” diyor.

Nüfusu 5 milyonun üzerinde olan Kabil’de, sadece 12 kütüphane var ve bu kütüphanelerde çocuklar için kitap sayısı yok denecek kadar az.

Bu gezgin kütüphanede, çocuklara uygun çok sayıda şiir, tarih ve hikaye kitabı var. Otobüs, Kabil’in farklı bölgelerindeki evlere ve okullara uğruyor.

Mobil kütüphaneyi Freshta Kerim kurmuş: “Bu ülkedeki kayıp çocukların hikayesi, bizi böyle bir seyyar kütüphane kurmaya teşvik etti. Çünkü gençken biz de, aslında sahip olmamız gereken bir şeyden mahrum bırakıldığımızı hissettik. Bu tekerlekli kütüphaneyi kurduğumuzdan beri, okumak ve çalışmak için otobüse binen çocukların çocuk gibi görünmediğini fark ettik. Kitaplara yorgun gözlerle bakıyorlar. Bunu görünce, bu çocukların hayatını değiştirmek için daha fazla ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık.”

Kütüphanenin hedeflerinden biri de, Afganistan’daki çocuklara eleştirel düşünme becerisi kazandırmak. Kerim, yeni kuşakların kitap okuma kültürüyle yetiştirilmesi gerektiğine inanıyor.

Bu, Kabil’de kapı kapı gezen ilk kütüphane. Bu projenin, Afganistan’ın diğer kentlerinde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

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