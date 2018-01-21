Kabil’deki Otel Saldırısında Çoğu Yabancı 18 Kişi Öldü

Bir Afgan yetkili başkent Kabil'deki otel saldırısında 14'ü yabancı 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Najib Danish, 14 yabancıdan 11'inin özel bir Afgan havayolu çalışanı olduğunu belirtti.
Olay sırasında 6'sı güvenlik görevlisi ve 4 sivil de yaralandı.
3 saldırgan da olay sırasında öldürüldü.
160 kişinin tüm gece süren çatışmalar sonunda kurtarıldığı kaydedildi.
Kabil polisi, ölen yabancılardan 9'unun Ukrayna, birinin Alman, birinin Yunan ve birinin de Kazakistan vatandaşı olduğu belirtildi. 2 yabancının kimliği ise henüz belirlenemedi.
Saldırıyı Taleban üstlendi.
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