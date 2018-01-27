Kabil’deki saldırıda en az 40 kişi öldü, 140 kişi yaralandı

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ocak (DHA) – Afganistan'ın başkenti Kabil'de içişleri bakanlığının eski hizmet binası yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda en az 40 kişi öldü, 140 kişi de yaralandı.
Yerel kaynaklara göre saldırıyı terör örgütü Taliban üstlendi.
Tolonews'de yer alan habere göre bomba yüklü bir ambulans aracı ile gerçekleştirilen saldırı ünlü Chicken Street yakınlarındaki Sedarat Meydanı yakınlarında İçişişleri Bakanlığı'nın eski hizmet binasına yakın bir noktada gerçekleşti.
Yetkililer ölü ve yaralıların büyük bir kısmının sivillerden oluştuğunu, çevre binalarda büyük hasar meydana geldiğini aktardı. Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.
Kabil son bir yılda birçok kez hem IŞİD hem de Taliban gibi terör örgütlerinin saldırılarının hedefi oldu.
Kamu Sağlığı Bakanı Mohammed Ismayeel Kawosi ölü sayısını teyit etti ve yaralıların şehir genelindeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.
Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!
Cemaati şoke eden olayla ilgili bomba yorum
Afrin'de sinsi tuzak! Skandal talimat deşifre oldu
15 bin lira para harcadı, 18 defa sınava girdi ama…
ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!
AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!
Türkiye ile ABD arasında kritik Afrin görüşmesi!
Umut Oran istifa etti
Adet kanıyla ritüel yapıyor
Ünlü dergide photoshop skandalı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum