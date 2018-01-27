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Kabil’deki saldırıda en az 63 kişi öldü, 151 kişi yaralandı

DÜNYA HABERLERİ | 27.01.2018 16:18 | Son Güncelleme 10 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ocak (DHA) – Afganistan'ın başkenti Kabil'de içişleri bakanlığının eski hizmet binası yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda en az 63 kişi öldü, 151 kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklara göre saldırıyı terör örgütü Taliban üstlendi.

Tolonews'de yer alan habere göre bomba yüklü bir ambulans aracı ile gerçekleştirilen saldırı ünlü Chicken Street yakınlarındaki Sedarat Meydanı yakınlarında İçişişleri Bakanlığı'nın eski hizmet binasına yakın bir noktada gerçekleşti.

Kamu Sağlığı Bakanı Mohammed Ismayeel Kawosi ölü sayısını teyit etti ve yaralıların şehir genelindeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

İtalyan bir sivil toplum kuruluşu tarafından yönetilen bir hastanenin koordinatörü olan Dejan Panic Twitter'dan yaptığı paylaşımda saldırı için "Bu resmen bir katliam” ifadelerini kullandı.

Yetkililer ölü ve yaralıların büyük bir kısmının sivillerden oluştuğunu, çevre binalarda büyük hasar meydana geldiğini aktardı. Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.

Kabil son bir yılda birçok kez hem IŞİD hem de Taliban gibi terör örgütlerinin saldırılarının hedefi oldu. Geçtiğimiz hafta da Kabil'deki beş yıldızlı bir otele gerçekleştirilen saldırıda aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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