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Kabinede Yolu Amerika’dan Geçenler

10.07.2018 20:12 | Son Güncelleme

Kabinede yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve beş bakanın ortak bir özelliği de ABD’de eğitim görmeleri ve bir süre Amerika’da çalışmış olmalarıydı

Kabinede Yolu Amerika’dan Geçenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir başkan yardımcısı ve 16 bakandan oluşan kabinesini dün açıkladı. Kabinede yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve beş bakanın ortak bir özelliği de ABD’de eğitim görmeleri ve bir süre Amerika’da çalışmış olmalarıydı. İşte, yeni kabinede yolu Amerika’dan geçen bakanlar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilen Fuat Oktay, 1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne Eyalet Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yüksek öğrenimini sürdürmek için Amerika’ya gelen bakanlardan. New York’a yerleşen Çavuşoğlu, New York Long Island Üniversitesi’nde ekonomi yüksek lisansı yaptı. Eğitimini yaptığı sırada New York’ta çeşitli işlerde çalıştı. New York’ta kurduğu şirketle bir süre uluslararası ticaret yaptı. Eğitimini tamamlamasının ardından aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak da görev yaptı.

Çavuşoğlu, New York’ta yaşadığı dönemde çeşitli Türk derneklerinde ve öğrenci kuruluşlarında toplum yararına faal çalışmalar içerisinde oldu. New York’ta yaşayan Türk toplumunun çok yakından tanıdığı ve sevilen bir isim olan Çavuşoğlu, Brooklyn Türk Gücü takımında futbol oynadı. Bir dönem Türkiye-Amerika Parlamentoları Dostluk Grubu Başkanlığı yapan Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda çeşitli çalışmalar yaptı.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak 2002 yılında New York'taki Pace Üniversitesi Lubin School of Business'te finans üzerine yüksek lisans yaptı. Bankacılık ve Finans bölümünden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” teziyle doktora derecesi aldı. MBA (Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) eğitimi sırasında Çalık Holding bünyesinde görev yaptı. 2002 yılından 2006 yılına kadar çalıştığı Çalık Holding'in ABD ofisinde Finans Direktörlüğü yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yüksek lisansını ABD'de Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde yaptı. Ayrıca bu dönemlerde Florida Eyalet Üniversitesi'nde uzman, Indiana Üniversitesi Pervasive Technology Institute'te ise araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonlarında çalıştı.

Çalışma - Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Kabinenin 39 yaşındaki en genç üyesi olan, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Amerika’da Michigan Üniversitesi’nde ekonomi doktorasına başladı; daha sonra Teksas Üniversitesi’ne işletme doktorası yapmak üzere transfer oldu. Selçuk, aynı üniversitede doktorasını tamamlarken muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı. Selçuk, 2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesi’nde araştırma asistanı olarak da bir süre çalıştı.

Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Kabinede Spor Bakanı olarak görev yapacak Mehmet Kasapoğlu, ABD’de Palm Beach Atlantic Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansını tamamladı.

Florida Eyalet Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yönetim organizasyonu alanında araştırmacı, uzman ve proje koordinatörü olarak çalıştı.

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