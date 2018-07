Kabinede Yolu Amerika’dan Geçenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir başkan yardımcısı ve 16 bakandan oluşan kabinesini dün açıkladı. Kabinede yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve beş bakanın ortak bir özelliği de ABD’de eğitim görmeleri ve bir süre Amerika’da çalışmış olmalarıydı. İşte, yeni kabinede yolu Amerika’dan geçen bakanlar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilen Fuat Oktay, 1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne Eyalet Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yüksek öğrenimini sürdürmek için Amerika’ya gelen bakanlardan. New York’a yerleşen Çavuşoğlu, New York Long Island Üniversitesi’nde ekonomi yüksek lisansı yaptı. Eğitimini yaptığı sırada New York’ta çeşitli işlerde çalıştı. New York’ta kurduğu şirketle bir süre uluslararası ticaret yaptı. Eğitimini tamamlamasının ardından aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak da görev yaptı.