Kabinede Yolu Amerika’dan Geçenler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yüksek öğrenimini sürdürmek için Amerika’ya gelen bakanlardan. New York’a yerleşen Çavuşoğlu, New York Long Island Üniversitesi’nde ekonomi yüksek lisansı yaptı. Eğitimini yaptığı sırada New York’ta çeşitli işlerde çalıştı. New York’ta kurduğu şirketle bir süre uluslararası ticaret yaptı. Eğitimini tamamlamasının ardından aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak da görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir başkan yardımcısı ve 16 bakandan oluşan kabinesini dün açıkladı. Kabinede yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve beş bakanın ortak bir özelliği de ABD’de eğitim görmeleri ve bir süre Amerika’da çalışmış olmalarıydı. İşte, yeni kabinede yolu Amerika’dan geçen bakanlar:

Çavuşoğlu, New York’ta yaşadığı dönemde çeşitli Türk derneklerinde ve öğrenci kuruluşlarında toplum yararına faal çalışmalar içerisinde oldu. New York’ta yaşayan Türk toplumunun çok yakından tanıdığı ve sevilen bir isim olan Çavuşoğlu, Brooklyn Türk Gücü takımında futbol oynadı. Bir dönem Türkiye-Amerika Parlamentoları Dostluk Grubu Başkanlığı yapan Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda çeşitli çalışmalar yaptı.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak 2002 yılında New York'taki Pace Üniversitesi Lubin School of Business'te finans üzerine yüksek lisans yaptı. Bankacılık ve Finans bölümünden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” teziyle doktora derecesi aldı. MBA (Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) eğitimi sırasında Çalık Holding bünyesinde görev yaptı. 2002 yılından 2006 yılına kadar çalıştığı Çalık Holding'in ABD ofisinde Finans Direktörlüğü yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank