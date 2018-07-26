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Kabus geri mi döndü? IŞİD'in saldırıları yoğunlaştı!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2018 09:36 | Son Güncelleme

Irak hükümetinin IŞİD'e karşı zafer ilan etmesinden aylar sonra örgüt terör saldırılarıyla adından yeniden söz ettirmeye başladı. Geçen pazar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin merkezi Erbil’deki valiliğe baskın düzenleyip bir kişiyi öldüren IŞİD'liler, dün de Suriye’nin güneyinde rejimin elinde olan Sveyda kentinde bir dizi intihar saldırısı düzenledi. En az 221 kişi öldü.

Kabus geri mi döndü? IŞİD'in saldırıları yoğunlaştı!

TERÖR örgütü IŞİD’in son büyük saldırısı dün Sveyda kentinde meydana geldi. Suriye resmi basını, kentin kuzeybatısında dün birkaç köye saldırıya geçen IŞİD militanlarının Suriye ordu birlikleriyle çatıştığını aktardı. Kent içinde ise en az iki intihar saldırganı, biri pazar yeri olmak üzere iki ayrı konumda üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Devlet haber ajansı SANA, iki ayrı intihar bombacısının da eylemlerini gerçekleştirme fırsatı bulamadan yakalandığını duyurdu.

‘MASUM KANI DÖKÜLÜYOR’

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, dört intihar bombacısının Sveyda’yı hedef aldığını, diğerlerinin ise kentin kuzey ve doğusundaki küçük köyleri vurduğunu ve insanları evlerinde öldürdüğünü açıkladı. Saldırılarda ve çatışmalarda 127’si sivil, en az 221 kişi hayatını kaybetti. Suriye lideri Beşar Esad, saldırılara ilişkin “Bu girişimler yalnızca daha çok masum kanı dökme konusunda başarıya ulaşacaktır” dedi. Sveyda, Esad rejimi kontrolünde Dürzi azınlığın yaşadığı bir bölge.

Dün ayrıca IŞİD’in yayın kuruluşu Amak, pazar akşamı Kanada’nın Toronto kentinde Faisal Hussain’ın (29) 18 yaşındaki bir kadın ve 10 yaşındaki kızı öldürdüğü eylemi de örgütün üstlendiğini duyurdu.

VUR-KAÇ SALDIRILARI

İngiliz Reuters ajansı da Bağdat yönetiminin aralık ayında IŞİD'e karşı zafer ilan etmesinden bu yana Iraklı hükümet, istihbarat ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde örgütün vur-kaç saldırılarıyla Irak hükümetine zarar vermeye çalıştığını bildirdi. Ülkede Kerkük, Diyala ve Selahaddin vilayetlerinde kaçırma, cinayet gibi vakaların artışına dikkat çekiliyor. Geçen ay bu üç vilayette en az 83 cinayet ve kaçırma vakası meydana gelmiş. Geçen mayısta bu sayı 30’muş.

‘ÖLÜM ÜÇGENİ’

Iraklı yetkililere göre Diyala, Selahaddin ve Kerkük vilayetleri arasında IŞİD yeniden örgütlenmeye çalışıyor ve bu bölge ‘ölüm üçgeni’ olarak nitelendiriliyor. Örgütün Irak’taki çöl bölgelerinde bin 500 civarında silahlı üyesi olduğu sanılıyor. Öte yandan IŞİD'in Suriye’deki varlığı daha güçlü. Doğuda petrol zengini Deyrizor kentinin güneyindeki Hajin ilçesinde IŞİD'in birkaç bin kişilik silahlı unsuru olduğu sanılıyor. Bu bölgede ABD desteğindeki koalisyon güçleri SDG’ye destek veriyor. Deyrizor kırsalında bazı köyler halen IŞİD'in denetiminde.

DERA’NIN BATISI

Esad rejiminin Suriye’nin güneybatısında Dera kentini ele geçirmesinden sonra, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nin hemen doğusunda konuşlanmış IŞİD'liler, bazı muhalif grupların katılımıyla kontrol ettikleri toprakları genişletti. Bu bölgede de birkaç bin IŞİD'li olduğu sanılıyor. Rejim ve müttefikleri Dera’dan sonra IŞİD'in elindeki bu bölgeyi ele geçirme çabalarını hızlandırdı.

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IŞİD DEAŞ saldırı ırak Suriye attack

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Emir büyük yerden gelmiştir Ortadoğuda barış ortamı hakim olursa ABD ye ne işiniz var orada derler o yüzden IŞİD in eylem yapması lazım.
işid ab ve abd nin tasmasını ellerinde tuttukları köpekleridir. İslam coğrafyasında sürekli bir karışıklık olmasını istedikleri için yaklaşık 100 yıldır bu taktikle ilerliyorlar. Bunda İslam coğrafyasında yaşayan toplumlarında suçu var elbette. Birlik Olacaklarına ayrışmak ve birbirine düşmek için en ufak sebep yetiyor. Bir türlü uyanmıyor lar. İslam Dinin Kuranın emrettiği yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar Peygamber efendimiz(s.a.v) Hayatından örnek alıp ders çıkarmıyorlar.
Yakın zamanda Rusya, ABD'nin Suriye'de olmasının bir sebebi yok açıklamasını yapmıştı.
bu ölümlerin hesabını soracak Allah var.. bu zalimlerin de günü gelecek elbet.. bu fiili yapanlar da arkasında olup organize edenler de, masum görünüp destek verenler de hepsi de zulümlerinin bedelini ödeyecekler..
eee Her yolu denediler tutmadı eski jenerasyona döndüler yine poh tutar
İslam Coğrafyası Devlet liderlerinin çoğu Osmanlı yıkıldıktan sonra oraları ele geçiren sömüren avrupanın oralardan çekilirken kendi adamlarını uşaklarını devletlerin başına tayin etmişlerdir günümüzdeki liderleri de aynı şekilde avrupanın zamanında oradaki uşaklarının soyundan.
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