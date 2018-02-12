Kaçak avcılar Mozambik'te 'altı yılda 11 bin fil öldürdü'

Doğal yaşamı koruma derneği Fauna & Flora International (FFI), 2011'den beri Mozambik'teki fillerin yüzde 90'ının kaçak avcılar tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin haberine göre bu süreçte fillerin sayısı 12 binden bine düştü.
Gazetenin çevre editörü Ben Webster yaptığı haberde geriye kalan bin filin de gerekli önlemler alınmaması durumunda kısa süre içinde öldürülebileceği uyarısı yer alıyor.
FFI verileri, Afrika çapında kaçak avcıların son 10 yılda kıtadaki fillerin üçte birini öldürdüğünü gösteriyor. Bu, 144 bin filin öldürüldüğü anlamına geliyor.
Mozambik'te fillerin yoğunluklu olarak bulunduğu Chuilexi Koruma alanı'nın yöneticilerinden Matt Rice, bölgedeki Çinli inşaat şirketlerinin Çinli çalışanlarının uluslararası fildişi kaçakçılığı şebekeleriyle ilişkili olduklarını söylüyor.
Koruma alanında beş bekçiye bir pompalı tüfek düştüğünü fakat kaçakçıların hepsinde Kalaşnikoflar olduğunu söyleyen Rice, silahlanmamaları durumunda filleri koruyamayacakları uyarısında bulunuyor.
Rice'a göre Mozambik'in komşusu Tanzanya'nın kaçak fil avcılarına karşı yürüttüğü başarılı mücadele de avcıların sınırı geçerek Mozambik'te avlanmasında etkili oldu.
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