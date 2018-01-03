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‘Kaçak Göçmenler Cumhuriyetçiler’i Destekleyecek’

03.01.2018 00:15 | Son Güncelleme 51 dakika önce

Başkan Trump, sınırdışı etmek istediği kaçak genç göçmenlerin, kendilerini destekleyen Demokrat politikacılara karşı çıkıp yakında kendisini ve Cumhuriyetçileri sevmeye başlayacaklarını söyledi.

Amerika Başkanı Donald Trump, sınırdışı etmek istediği genç göçmenlerin, kendilerini destekleyen Demokrat politikacılara karşı çıkıp yakında kendisini ve Cumhuriyetçiler'i sevmeye başlayacaklarını söyledi.

Trump, Twitter'den yayınladığı mesajında, Amerika'ya genç yaşta yasal olmayan yollardan aileleri tarafından getirilmiş yaklaşık 690 bin genç göçmen için Demokratlar'ın hiçbir şey yapmadığını söyledi. Demokratlar'ın sadece siyasi bir motivasyonla onların sınırdışı edilmelerini önlemeye çalıştıklarını belirtti.

Bu genç göçmenler Amerika'yı ana vatanları olarak biliyorlar. Söz konusu göçmen gençler, Obama döneminde başlatılan bir program sayesinde geçici olarak sınırdışı edilmekten kurtulmuşlardı ancak Trump, Eylül ayında bu programı durdurduğunu ilan etti. Kongrenin bu konuda nihai kararını vermesi için Mart ayına kadar zamanı var.

Trump, DACA programı olarak bilinen bu programa dahil olanların ve Latin Amerikalılar'ın Demokratlar'a karşı sert biçimde muhalif olmaya başlayacaklarını ve kendisini ve Cumhuriyetçileri desteklemeye başlayacaklarını iddia ediyor.

Her ne kadar Kongre, çoğu Amerika'da okuyan ve iş sahibi olan genç göçmenlerle ilgili kararını vermek için Mart ayına kadar bekleyebilir durumda olsa da bu konu önümüzdeki iki hafta boyunca tartışmaların ana gündemini oluşturacak gibi duruyor.

Mevcut durumda hükümet bütçesi 19 Ocak tarihine kadar onaylanmış vaziyette ancak Demokratlar genç göçmenlerin sınırdışı edilmesi konusu çözülene kadar hükümet bütçesinin yeni halini onaylamayacaklarını söylüyorlar.

Cumhuriyetçi partide göçmenler konusunda en sert tavra sahip olanlar bu gençlerin ülkelerine dönmesini isterken Trump, Obama'nın koruma programını bitirmiş olmasına rağmen zaman zaman bu gençlerle ilgili olumlu şeyler söyledi.

Trump bu göçmenlerin sınırdışı edilmemeleri karşılığında, göçmenlik politikalarının sıkılaştırılmasını istiyor. Talepleri arasında Trump'ın seçim kampanyasındaki ana gündemlerinden biri olan Meksika sınırına duvar örülmesinin önünün açılması da var.

Trump'ın yasal olmayan göçü önlemek için yapılması fikrini savunduğu duvara Demokratlar'la birlikte bazı Cumhuriyetçiler de karşı çıkıyorlar. Bazı Demokratlar da göçmenlik yasalarının sıkılaştırılmasına destek vermeye istekli olduklarını ancak duvar inşasına karşı olduklarını söylüyorlar.

Kongredeki grup liderleri bugün çeşitli konuları görüşmek üzere Başkan Trump'la buluşacaklar ki bunların arasında genç göçmenlerin sınır dışı edilmelerini önleme konusu da var.

Demokrat Kongre Üyesi Mike Quigler yaptığı açıklamada Trump'ın yorumlarına itiraz etti. Quigler, bu gençlere ana vatan olarak bildikleri Amerika'da kalabilmeleri konusunda yardımcı olmanın Amerika'nın da gelişmesine ve büyümesine yardımcı olacağını söyledi. Kongre Üyesi, "Cumhuriyetçiler de bu genç insanları korumak konusunda bize yardımcı olmak zorunda” dedi.

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