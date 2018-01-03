‘Kaçak Göçmenler Cumhuriyetçiler’i Destekleyecek’

Amerika Başkanı Donald Trump, sınırdışı etmek istediği genç göçmenlerin, kendilerini destekleyen Demokrat politikacılara karşı çıkıp yakında kendisini ve Cumhuriyetçiler'i sevmeye başlayacaklarını söyledi.

Trump, Twitter'den yayınladığı mesajında, Amerika'ya genç yaşta yasal olmayan yollardan aileleri tarafından getirilmiş yaklaşık 690 bin genç göçmen için Demokratlar'ın hiçbir şey yapmadığını söyledi. Demokratlar'ın sadece siyasi bir motivasyonla onların sınırdışı edilmelerini önlemeye çalıştıklarını belirtti.

Bu genç göçmenler Amerika'yı ana vatanları olarak biliyorlar. Söz konusu göçmen gençler, Obama döneminde başlatılan bir program sayesinde geçici olarak sınırdışı edilmekten kurtulmuşlardı ancak Trump, Eylül ayında bu programı durdurduğunu ilan etti. Kongrenin bu konuda nihai kararını vermesi için Mart ayına kadar zamanı var.

Trump, DACA programı olarak bilinen bu programa dahil olanların ve Latin Amerikalılar'ın Demokratlar'a karşı sert biçimde muhalif olmaya başlayacaklarını ve kendisini ve Cumhuriyetçileri desteklemeye başlayacaklarını iddia ediyor.