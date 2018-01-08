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Kaçak Türk Subayı Yunanistan’da Yeniden Gözaltında

08.01.2018 19:42 | Son Güncelleme 5 saat önce

Yunanistan,15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçan askerlerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine yürütmeyi durdurma kararı verdi. Özkaynakçı’nın yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

Yunanistan,15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçan askerlerden Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebine yürütmeyi durdurma kararı verdi. Özkaynakçı'nın yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

Temyiz Mahkemesi, Yunan hükümetinin itirazı üzerine, 29 Aralık'ta bağımsız sığınma konseyinin tanıdığı iltica hakkını askıya aldı.

Mahkeme sığınma konseyinin görüşüleceği 15 Şubat'taki duruşmaya kadar, kamu çıkarları gerekçesiyle bu kararı aldığını duyurdu.

Mahkemenin, Özkaynakçı'nın Yunanistan'ı terk etmemesi için yetkililerden önlem almasını da talep etti. Bunun üzerine Süleyman Özkaynakçı yeniden gözaltına aldı.

Yunan hükümeti, Türkiye'yle gerilimi arttıran meselenin, siyasi olarak fazlasıyla önemli olduğunu ve idari olarak hüküm verilmemesi gerektiğini savunuyordu.

8 Türk subay darbe girişimi gecesi sonrası TSK'ya ait bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve siyasi sığınma talebinde bulunmuştu.

Ankara, askerlerin iadesini talep ediyor. Yunan hükümeti de askerleri topraklarında istemediğini belirtiyor ancak yargının bağımsız olduğu gerekçesiyle mahkeme kararlarına karışmıyordu.

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