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Kaçırdığı Uçakla Önce Gezindi Sonra Yere Çakıldı

11.08.2018 19:53 | Son Güncelleme

ABD’nin batısındaki Seattle kentinde bir havayolu şirketi çalışanı havaalanından bir uçağı kaçırıp havada bir dizi akrobasi hareketi yaptıktan sonra yere çakıldı. Yetkililer olayda terör bağlantısı olmadığını açıkladı

Kaçırdığı Uçakla Önce Gezindi Sonra Yere Çakıldı

ABD’nin batısındaki Seattle kentinde bir havayolu şirketi çalışanı havaalanından bir uçağı kaçırıp havada bir dizi akrobasi hareketi yaptıktan sonra yere çakıldı. Uçağın çok az yerleşim bulunan Ketron Adası’na düştüğü bildirildi.

Pierce ilçesi şerifinin ofisinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki havayolu şirketi çalışanının, Horizon Havayolu şirketine ait çift motorlu Q400 uçağını park halindeki Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı’ndan kaçırdığı bildirildi. Açıklamada uçağı kaçıran kişinin “intihara meyilli” olduğu belirtildi.

Hava trafik kulesinden yürütülen konuşma kayıtlarında uçağı kaçıran kişiye “Rich” adıyla hitap edildiği ve kendisinden uçağı indirmesinin istendiği bildiriliyor.

Kayıtta uçağı kaçıran kişi olduğu tahmin edilen kişinin de, “Sanırım birkaç cıvatasını kaybetmiş, yalnızca kalbi kırık bir adam…” dediği duyuluyor.

Kaçırılan uçak Alaska Havayolu Şirketler Grubu bünyesindeki Horizon Havayolu şirketine aitti.

Horizon şirketi, uçağı kaçıran kişinin adını henüz vermedi.

Uçağı durdurabilmek için Hava Kuvvetleri iki F-15 uçağı kaldırdı, ancak bu jetlerin uçağın düşmesinde bir rol oynamadığı bildirildi.

FBI tarafından yapılan açıklamada da uçağı kaçıran kişinin terör bağlantısı olmadığı belirtiliyor.

Piearce ilçesi Şerifi Paul Pastor da olayda terör bağlantısı bulunmadığını doğruladı, “Bu korkunç bir hatayla sonuçlanan bir gezintiye benziyor” diye konuştu.

Uçakta başka yolcu olmadığı bildirildi. Kazanın ardından Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı kısa bir süreliğine hava trafiğine kapatıldı.

Kaza soruşturmasına federal yetkililer de katılırken, Başkan Donald Trump’ın olayla ilgili bilgilendirildiği ve durumu izlemeye devam ettiği bildirildi.

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