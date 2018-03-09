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Kaddafi'nin 10 milyar eurosu kayıp!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2018 14:10 | Son Güncelleme

Libya'nın devrik lideri Kaddafi rejiminin Belçika'da dondurulan banka hesaplarından 10 milyar euronun kayıp olduğu iddia edildi.

Belçika Le Vif dergisindeki haberde, Belçika'nın dondurma kararı aldığı Muammer Kaddafi yönetimindeki Libya hükümet fonlarının önemli bir kısmına ulaşılamadığı belirtildi.

Haberde, Belçika'nın Euroclear Bankası'ndaki Libya Yatırım Kurumu ve ona bağlı Libya Dış Yatırım Şirketi'nin 4 farklı hesabında yer alan 16 milyar euroluk varlığın 2011 yılında dondurulduğu anımsatıldı.

Belçika'daki yasal mercilerin 2017 yılında dondurulmuş fonlara el koymayı denedikleri belirtilen haberde, söz konusu hesaplarda sadece 5 milyar euro civarında bir rakam kaldığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Haberde, Belçika savcılığının Euroclear Bankası'ndan hesapları talep ettiği ve kayıp 10 milyar euroyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığına dikkat çekildi.

Libya, 2011 yılı öncesinde önemli miktarda petrol ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasındaydı. Dönemin Kaddafi rejimine yönelik BM'nin yaptırım kararı almasının ardından Libya'nın diğer ülkelerde bulunan 60 milyar doların üzerindeki varlığına el konulmuştu.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Belçika Le Vif Muammer Kaddafi

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
BÜTÜN DERDİNİZ ADAMIN SERVETİYDİ ZATEN
fransızlar çalmıştır
evet katılıyorum.Adamın hem canını,hem malını hemde vatanını aldılar.
hirsizlar
Asıl hırsızın kim olduğu açığa çıkmış. Hırsız, uğursuz, insan kasabı, adi vs. vs. ne kadar kötü insan düşmanı ararsan sözüm ona güya medeni ab ülkeleri , abd ve israil.
Dünyadan bir Kaddafi eldi geçti...
@amir06 Çok doğru .Olan nankör halkına oldu.Şimdi Kaddafiyi mumla ararlar fakat nafile.Aynı şey Irak için hallkı içinde geçerlidir.
kaddafinin değil libyanın parası. hani libya ya demokrasi gelecekti ya hani libyada dikdatör vardıya. bundan bile ders almayan türkiyedeki hainler aslında sizler çok farklı şeyleri hakediyorsunuzda neyse günahı suçu olmayan temizlerin yüzü suyu hürmetine yaşayıp gidiyorsunuz. umarım yayınlarsın mynet.
ulan bu adamın degerini bilmediniz ABD nin oyununa gelip bak şimdi ne haldesiniz beter olun
ya zaten kaddafi bahaneydi abd ve ab ülkeleri kaddafi ve diğer arap ülke liderlerin parasına el koymak için bahane terör üretip iç kargaşa çıkardılar.kendi ülkelerindeki ekonomiyi sağlamak için kaddafiyi harcadılar bu bir gerçek kimse demokrasi demesin.isvetçe bir sürü hesap var parası var. fransada bir sürü yatırımı var bunların hepsine fransa devleti el koydu ve diğer ülkelerin hepsi bu işten yararlandı.
Rahmetlinin Hataları vardı ,fakat ortadoğu olsun Afrika ülkeleri olsun yaptığı katkıları inkar eden ABDnin ve Batının gafl ve yalan dolanlarına düşmüş.
KADDAFİYE SIRTINI DÖNEN TÜRKİYE OLMUŞTUR ABD FELAN HİKAYE ...
Libyayı yerle bir etmek için oraya kimler gemi yolladıysa o parada onlara gitmiştir.
Yazık harcadınız be adamı..
trilyon dolari vardi bu herifin hepsi buhar oldu
Yazıklar olsun bu ABD'yi ne kadar müslüman ülke varsa hepsini karıştırdı,malların üstüne oturdu,bu kadar şerefsiz ülke daha gelmez dünyaya.
İşte busunuz! Hırsızlar
Malum bir darb-ı meselimiz var.ENSE-ŞAPLAK, Biz müslümanlarda bu cehalet varken emperyalistler,sahtekarlar,silah tüccarları,münafıklar bizi sömürmeye,katletmeye ve varlık içinde darlığa mahkum ederler.
ayıdan post gavurdan dost olmaz demiş atalarımız.....
bu adam devrilsin diye bizim dünya liderimiz muhaliflere çanta çanta para göndermişti. şimdi ondan bahsederken ağlar sizlar gözyaşı sel olur.
libya ya demokrasi getirenlerden ne beklenir ki. inşallah bizim sonumuz da lib ya gibi olmaz.
Batı ABDsiyle Hepsi palavracı tek dertleri var kim başını kaldırırsa kim hangi ülke gelişmeye yeni icatlar yapmaya kalksa o ülke batının tüm pisliklerine maruz kalır!
götüren götürdü parayı...
Allah rahmet etsin, arablar daha çok sürünecekler, allah kendi dinine sahip çıkamayan lanetli bir toplumdur.
Çocukları gemicikler almıştır.
İSLAM DÜNYASI KANAYAN YARA BİZİ BİRBİRİMİZE KIRDIRIP PARAMIZI MALIMIZI CANIMIZI ALIYORLAR ONLAR REFAH İÇİNDE BİZ REZİL BİÇİMDE YAŞIYORUZ UYANIN ARTIK BIRAKIN KENDİMİZLE KAVGAYI BİRLİK ZAMANI İÇİMİZDE HAİN SABETAYCI MASONİK YAPILAR AŞAĞILIK SİYONİST DÜŞÜNCE VE HRİSTİYAN ALEMİNİN ARZULARINI BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜREREK YAŞATIYOR KARŞIMIZDA DURUP BİZİ SEYREDİP İÇLERİNDEN KISKIS GÜLÜYORLAR UYANMA ZAMANI ARTIK BU KAHPELERİ KENDİ SİLAHLARI İLE VURMA ZAMANI
Belçika Ticaret Açığını Kapatmıştır
caldiniz cirptiniz ülkenin parasini altinini
o parayı türkiyeye getirelim suriyeden gelen misafir kardeşlerimize harcayalım kaddafide arap bizim buradaki suriyelilerde arap o para arapların hakkı elin gavuru niye kapıp etsin çabuk bulunur
ohoo siz bir bardak soğuk su için o paranın arkasından
muslumanlıktan ümmetten bahseden bızımkıler abd ıtıyle bır olup turkıye dostu kaddafıyı gore gore ne hak yere katletıler
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