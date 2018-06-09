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Kadıköy'de gözaltına alınan lise öğrencileri serbest bırakıldı

09.06.2018 12:48 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de karne günü "Karneler sizin, gelecek bizim" çağrısıyla eylem yapan ve polisin darp ederek gözaltına aldığı 30 kadar öğrenci sabaha karşı serbest bırakıldı. Öğrencilerin gözaltına alındıktan sonra polis aracı içinde darp edilme görüntüleri tepki çekti.

Kadıköy'de gözaltına alınan lise öğrencileri serbest bırakıldı

İstanbul Kadıköy'de "Karneler sizin, gelecek bizim" çağrısıyla eylem yapan ve polisin darp ederek gözaltına aldığı 30 kadar öğrenci sabaha karşı serbest bırakıldı.

Liseli Gençlik örgütlerine üye gençler, dün karne günü olması dolayısıyla Süreyya Operası önünde toplanarak sembolik olarak AKP hükümetine karne verme protestosu yaptı.

Boğa Heykeli'ne doğru yürümek isteyen gruba polis sert müdahalede bulunarak yaklaşık 30 öğrenciyi gözaltına aldı.

En küçüğünün 14 yaşında olduğu belirtilen öğrencilerin gözaltına alındıktan sonra polis aracı içinde darp edilme görüntüleri tepki çekti.

Görüntülerde polislerin araç içindeki öğrencilere copla vurduğu görülüyor. Çevredekilerin polis aracını çevrelemiş olan polislere "Durdursanıza, bu nedir?" diye tepki gösterdiği duyuluyor.

https://twitter.com/istabip/status/1005146213367386112

Lise öğrencilerinin tamamı Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından sabah saatlerine doğru Yoğurtçu Çocuk Karakolu'ndan serbest bırakıldı.

Öğrencilerin serbest bırakılmasını bekleyenler arasında CHP'li ve HDP'li milletvekili adayları da vardı.

HDP'nin İstanbul 2. bölge milletvekili adayı Ahmet Şık "Devlet üniformasıyla çocukların karşısına dikildi. O çocuklarımıza işkence yaptılar" dedi.

Öğrenciler serbest bırakılmaları ardından yaptıkları açıklamada "Milyonlarca liselinin geleceksizliğine karşı bir araya geldik ve bir eylem kararı almıştık. Bizler en temel hakkımız, geleceğimize sahip çıkma hakkını kullandık. Bizler lise ve gençlik örgütleri olarak yarın o sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Bizleri ne yaptıkları işkencelerle, ne söyledikleri küfürlerle yıldırabilirler" dedi.

https://twitter.com/nctrnc/status/1005360514912972800

Lise öğrencilerinin polis tarafından darp edilmesi dün gece Twitter'da da en çok konuşulan konu oldu.

Bazı Twitter kullanıcıları ise öğrencilerin polisin üstüne yürüdüğünü iddia ederek polisin müdahalesini savundu.

https://twitter.com/GizliArsivTR/status/1005211778819739648

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