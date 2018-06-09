Kadıköy'de gözaltına alınan lise öğrencileri serbest bırakıldı

Öğrencilerin serbest bırakılmasını bekleyenler arasında CHP'li ve HDP'li milletvekili adayları da vardı.

Görüntülerde polislerin araç içindeki öğrencilere copla vurduğu görülüyor. Çevredekilerin polis aracını çevrelemiş olan polislere "Durdursanıza, bu nedir?" diye tepki gösterdiği duyuluyor.

Liseli Gençlik örgütlerine üye gençler, dün karne günü olması dolayısıyla Süreyya Operası önünde toplanarak sembolik olarak AKP hükümetine karne verme protestosu yaptı.

İstanbul Kadıköy'de "Karneler sizin, gelecek bizim" çağrısıyla eylem yapan ve polisin darp ederek gözaltına aldığı 30 kadar öğrenci sabaha karşı serbest bırakıldı.

HDP'nin İstanbul 2. bölge milletvekili adayı Ahmet Şık "Devlet üniformasıyla çocukların karşısına dikildi. O çocuklarımıza işkence yaptılar" dedi.

Öğrenciler serbest bırakılmaları ardından yaptıkları açıklamada "Milyonlarca liselinin geleceksizliğine karşı bir araya geldik ve bir eylem kararı almıştık. Bizler en temel hakkımız, geleceğimize sahip çıkma hakkını kullandık. Bizler lise ve gençlik örgütleri olarak yarın o sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Bizleri ne yaptıkları işkencelerle, ne söyledikleri küfürlerle yıldırabilirler" dedi.

https://twitter.com/nctrnc/status/1005360514912972800

Lise öğrencilerinin polis tarafından darp edilmesi dün gece Twitter'da da en çok konuşulan konu oldu.

Bazı Twitter kullanıcıları ise öğrencilerin polisin üstüne yürüdüğünü iddia ederek polisin müdahalesini savundu.

https://twitter.com/GizliArsivTR/status/1005211778819739648

