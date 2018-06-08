Kadıköy'de lise öğrencilerine polis dayağı

DW Türkçe'nin görüştüğü liseli öğrencilerin avukatlarından Tamer Doğan yedisi 18 yaşından küçük 21 öğrencinin gözaltında olduğunu söyledi.

Öğrencilere polis otobüsü içerisinde elektro cop ve copla darp edildiğini anlatan avukat Doğan, önce karakola götürülen öğrencilerin ardından sağlık kontrolü için hastaye götürüldüğünü ifade etti. Doğan, "Sağlık kontrolüne eşlik etmesi için üç avukat arkadaşımızı görevlendirdik. Çocukların tomografilerinin çekilmesini isteyeceğiz. Buradan alınacak rapor bizim için önemli, çünkü işkence nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

Öğrencilerle görüşmelerine müsade edilmediğini belirten Avukat Doğan, devreye giren CHP milletvekillerinin "işkence" suçlamasıyla ilgili İçişleri Bakanını telefonda bilgilendiğini aktardı.

Doğan, Kadıköy Emniyet Müdürünün ise iddiaları kabul etmediğini belirtti.

DW/GY,JD

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