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Kadın cinayetlerine karşı Carmen'e alternatif final

03.01.2018 07:49 | Son Güncelleme 4 saat önce

İtalya'da bir opera evi, normalde baş kadın karakterinin bir erkek tarafından öldürülmesiyle sonlanan Carmen operasına alternatif bir final yazdı. Buna göre temsillerde 'çingene kızı' Carmen, ölen değil öldüren olacak.

Getty Images Arşiv fotoğrafı - Temmuz 2017'de, Avusturya'daki Bregenz festivalinde sahlenen Carmen operası

Başta Hollywood'daki cinsel taciz skandalları olmak üzere kadına karşı şiddet ve taciz vakalarının daha çok konuşulmaya başlamasının ardından İtalya'daki bir opera evinden dikkat çekici bir adım geldi.

Floransa Opera Evi (Opera di Firenze - Maggio Musicale Fiorentino), normalde baş kadın karakterinin birerkek tarafından öldürülmesiyle sonlanan Bizet'nin Carmen operasına alternatif bir final yazdı. Floransa Opera Evi'nde gelecek hafta sonu başlayacak temsillerde 'çingene kızı' Carmen, ölen değil öldüren olacak.

Eserin orijinalinde "kıskanç aşık" Don Jose tarafından öldürülen Carmen, bu kez kendisine saldıran Don Jose'yi öldürecek.

Carmen'in 7 Ocak'ta yapılacak galası öncesinde 5 Ocak'taki halka açık genel provasında da kadına karşı şiddet konulu bir etkinlik düzenlenecek.

Kadın yazarlar, şairler, sivil toplum temsilcilerinin de katılımıyla kadına karşı şiddet konusu tartışılacak.

'Bir kadının öldürülmesini nasıl alkışlarız?'Yaklaşık 2 günde bir kadın cinayetinin yaşandığı İtalya'da bu fenomen için, "femmina" (kadın) ve "omicidio" (cinayet) sözcüklerinin birleşiminden oluşan "femminicidio" terimi kullanılıyor. Floransa Opera Evi'nin yöneticisi Cristiano Chiarot, Carmen'i yaşatma kararını "Femminicidio nedeniyle kıvranan bir toplumda bir kadının öldürülmesini nasıl alkışlayabiliriz?" diye açıkladı. Chiarot, La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, "Bir operanın ruhuna sadık kalarak etik değişiklikler yapılabileceğine inanıyorum" dedi.

Carmen'in yönetmeni Leo Muscato da, ilk başta alternatif final önerisine mesafeli yaklaştığını ancak sonunda günümüzde yaşananlar ışığında bunun kendisine mantıklı geldiğini söyledi.

La Repubblica haberi baş sayfasından, "Carmen isyan ediyor ve operanın sonunda ölmüyor" başlığıyla verdi.

Opera Evi'nin basın ofisi de İngiliz The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz kadarıyla Carmen'in finali ilk kez değiştirildi. Tiyatronun, müzik kültürünün tutulduğu muhafazakar bir yer, bir müze olmaması gerektiğine inanıyoruz. Tiyatro, tartışmaların başlatılabileceği bir yer olmalı. Carmen 150 yıl önce, çok farklı bir kültür ortamında yazılmıştı. Devir değişiyor" dedi.

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