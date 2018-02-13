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Kadın gardiyan, mahkûmu cinsel istekleri için kendine köle etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2018 13:55 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletindeki tutuklu bulunan bir mahkûm kadın gardiyan tarafından seks kölesi olarak kullanıldığı için 65 bin dolarlık tazminat kazandı.

Kadın gardiyan, mahkûmu cinsel istekleri için kendine köle etti!

ABD'nin California eyaletinde yer alan San Quentin hapishanesi akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Düzenli olarak cinsel istismara maruz kaldı"

Bir kişiyi öldürmek ve hırsızlık suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 57 yaşındaki William Cordoba, hapishanedeki kadın gardiyanın düzenli olarak cinsel istismarına maruz kaldığını açıkladı.

Kısa süreli bir yakınlaşmadan sonra ilk kez birlikte olduk"

Cordoba, ilk kez Silvia Pulido ile 2010 yılında ilişkiye girdiklerini belirtirken, yaşadıklarını şöyle anlattı;

Pulido bilgisayarda bir şeyle uğraşırken yanıma geldi ve kullandığım bilgisayarın klavyesini alarak 'Dur sana yardım edeyim' dedi. Kısa süreli bir yakınlaşmadan sonra ilk kez birlikte olduk" dedi.

Bu olaydan üç gün sonra Pulido'nun tekrar yanına geldiğini belirten Cordoba, 'Kimse bizi rahatsız etmesin diye oda kapısının kilidini değiştirmişti. Avukatlarıma para ödeyeceğini söyleyerek benimle birlikte oluyordu' dedi.

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ABD California seks Gardiyan

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
adama bak neden rahatsız oldu anlamadım
kadın gardiyan kadınlar bölümüne bakar tüm dünyada böyledir.başka bir iş vardır işin içinde
ne güzel işte ömür boyu almışsın bak keyfine şikayet etmet de nesi
NAMUSLU NAMUSSUZ !!
salak şans sana son kez gülmüs ne istiyosun
bı adam bu kadarmı mal olur ak
hakketten ne salak adam la bu, cezaevi müebbet hapis bulmuşsun ne güzel tadını çıkarsana
Şu amerikaya gitmek lazım abi
Rüya gerçek olmuş bunu şikayet ediyor mal oğlu mal
Salak manuel takılacan şimdi
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