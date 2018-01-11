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Kadınlar 2017'de müstehcen sitelere 'daha fazla girdi'

11.01.2018 07:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

Porno içerikli yayın yapan internet siteleri, 2017 yılında kadın ziyaretçilerin sayısında dünya çapında bir artış gözlemlendiğini açıkladı.

Kadınlar 2017'de müstehcen sitelere 'daha fazla girdi'

Porno içerikli yayın yapan internet siteleri, 2017 yılında kadın ziyaretçilerin sayısında dünya çapında bir artış gözlemlendiğini açıkladı.

"Kadınlar için porno" başlığında yapılan aramaların da bir önceki yıla göre 2017'de yüzde 359 arttığı belirtildi.

The Times gazetesinde yer alan habere göre, geçen yıl 28.5 milyon ziyaretçi çeken Pornhub sitesinde en çok arama "kadınlar için porno" başlığında yapıldı.

xHamster isimli site ise 2017 yılında kadın ziyaretçilerin sayısının bir önceki yıla oranlar yüzde 2.4 arttığını duyurdu.

Site, kadın ziyaretçilerde ülke bazında en büyük artışın, yüzde 24 ile Güney Afrika'da yaşandığını, Suudi Arabistan'ın kadınziyaretçi verilerinde ise yüzde 11'lik bir artış gözlemlendiği aktarıldı.

Çin ve Avustralya'da ise yüzde 20'lere varan kadın ziyaretçi düşüşleri yaşandığı açıklandı.

KADINLAR İÇİN DAHA FAZLA PORNO İÇERİK ÜRETİLİYOR

xHamster sitesi ziyaretçilerinin yüzde 26'sının kadınlardan oluştuğunu da belirtti. Pornhub sitesi ise kadınların bilgisayar kullanan erkeklere kıyasla daha fazla cep telefonundan siteye girdiğini duyurdu.

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Kadınlar için üretilen porno içeriğin, yeni ve giderek ilgi çeken bir akım olduğu ifade ediliyor.

Seks terapisti olan ve Pornhub sitesine ait bir merkezde çalışan Laurie Betito, "Görünen o ki 2017 kadınların öne çıkarak arzularını yaşadıkları bir yıl oldu" dedi.

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