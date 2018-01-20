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Kadınlar Dünyanın Dört Bir Yanında Bu Yıl da Sokaktaydı

20.01.2018 23:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

Binlerce kadın bir yıl sonra yeniden Washington, New York ve dünyanın dört bir yanında Kadınlar Yürüyüşü için sokaktaydı. Kadınlar, ücret ve sağlık konularında eşit haklar istiyor ve cinsel tacizi kınıyor.

Binlerce kadın bir yıl sonra yeniden Washington, New York ve dünyanın dört bir yanında Kadınlar Yürüyüşü için sokaktaydı. Kadınlar, ücret ve sağlık konularında eşit haklar istiyor ve cinsel tacizi kınıyor. Yürüyüşlerde aynı zamanda daha fazla kadının siyasete dahil olması için çağrıda bulunuldu. Dikkat çekilen diğer konular arasında, ırklar arası eşitlik, silahlanmaya karşı daha sıkı önlemler, göçmenlerin korunması ve kürtaja erişim kolaylığı gibi konular var.

Geçen sene merkezi Washington olarak belirlenen yürüyüşte, bu yıl Washington'da katılımın geçen yılki kadar yoğun olması beklenmedi. Ancak Amerika'nın New York, Philadelphia, Los Angeles, Chicago, Denver, Charlotte ve Palm Beach gibi, Başkan Trump'ın konutunun olduğu kentlerde de yürüyüşler düzenlendi.

Bu yıl yürüyüşün merkezi Las Vegas ancak kentteki yürüyüş Pazar günü yapılacak. Pazar günü kentte ayrıca kişilerin seçmen kaydı yaptırması için bir kampanya düzenleniyor.

Geçen yıl yapılan yürüyüşler, Başkan Trump'ın resmi olarak göreve başlamasından tam bir gün sonra meydana gelmişti. Kadınlar, en az 19 kadın tarafından cinsel taciz suçlamaları yöneltilen Başkan Trump'a olan muhalefetlerini dile getirmişlerdi.

Twitter'dan Kadınlar Yürüyüşü'yle ilgili bir paylaşımda bulunan Başkan Trump şunları söyledi: ‘Bugün hava güçlü ülkemizin her yerinde çok güzel, Kadınların Yürümesi için mükemmel bir gün. Şimdi sokağa çıkın ve son 12 aydır yapılan ekonomi ve refah yükselmesi adına yapılan tarihi adımları ve başarıları kutlayın. Son 18 yılın kadınlar için en düşük işsizlik rakamlarını da!'

2017 yılında, kadınların erkeklerden daha düşük maaş alıyor oluşları ve önemli ve göz önündeki görevlerdeki erkeklerin konumlarını kullanarak kadınlara karşı yaptığı cinsel taciz tartışılan konulardı. Ünlü sinema yapımcısı Harvey Weinstein'den Demokrat Senatör Al Franken'a kadar pek çok kişi, suçlamalar sonrasında görevlerinden alındı ya da istifa etmek zorunda kaldılar.

Dünyanın pek çok kentinde de Kadınlar Yürüyüşü yapıldı. Bunların arasında, Roma, Frankfurt, Kampala, Osaka da var. Pekin, Buenos Aires ve Nairobi'de de yürüyüşler planlanıyor.Öte yandan, Cuma günü Washington kürtaj karşıtı protestocuları ağırladı. Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de, Beyaz Saray'dan video konferansla, protestoda konuşma yaptı.Başkan Trump kürtaj karşıtlarına, ‘Size desteğimiz sonsuz' derken, Pence de Amerika'nın daha önce hiç bu kadar büyük bir kürtaj karşıtı başkana sahip olmadığını söyledi.

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