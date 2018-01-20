Kadınlar Dünyanın Dört Bir Yanında Bu Yıl da Sokaktaydı

Binlerce kadın bir yıl sonra yeniden Washington, New York ve dünyanın dört bir yanında Kadınlar Yürüyüşü için sokaktaydı. Kadınlar, ücret ve sağlık konularında eşit haklar istiyor ve cinsel tacizi kınıyor. Yürüyüşlerde aynı zamanda daha fazla kadının siyasete dahil olması için çağrıda bulunuldu. Dikkat çekilen diğer konular arasında, ırklar arası eşitlik, silahlanmaya karşı daha sıkı önlemler, göçmenlerin korunması ve kürtaja erişim kolaylığı gibi konular var.

Geçen sene merkezi Washington olarak belirlenen yürüyüşte, bu yıl Washington'da katılımın geçen yılki kadar yoğun olması beklenmedi. Ancak Amerika'nın New York, Philadelphia, Los Angeles, Chicago, Denver, Charlotte ve Palm Beach gibi, Başkan Trump'ın konutunun olduğu kentlerde de yürüyüşler düzenlendi.

Bu yıl yürüyüşün merkezi Las Vegas ancak kentteki yürüyüş Pazar günü yapılacak. Pazar günü kentte ayrıca kişilerin seçmen kaydı yaptırması için bir kampanya düzenleniyor.

Geçen yıl yapılan yürüyüşler, Başkan Trump'ın resmi olarak göreve başlamasından tam bir gün sonra meydana gelmişti. Kadınlar, en az 19 kadın tarafından cinsel taciz suçlamaları yöneltilen Başkan Trump'a olan muhalefetlerini dile getirmişlerdi.