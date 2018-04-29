Kadınlar için 'mastürbasyon kursu' ortalığı karıştırdı!

Alman Die Welt gazetesinin haberine göre, okulun öğrenci komitesi (AStA) kadınlara yönelik bir mastürbasyon kursu düzenlemeye karar verdi. Kurs için başvurular alınırken, kısa süre içinde kontenjanın dolduğu açıklandı.
Çeşitli derslerin, panellerin ve uygulamalı etkinliklerin de olacağı duyurulan kursun amacı, kadınların kendi vücutlarını daha iyi tanımaları ve cinsel tatmine ulaşmalarını sağlamak olarak gösterildi.
Teorik derslerin yanında pratik derslerin de olması nedeniyle, katılımcılardan yanlarında el aynası, havlu ve kayganlaştırıcı krem getirmeleri de istendi.
Kurs farklı tepkileri de beraberinde getirdi.
Hristiyan Öğrenciler Birliği’nden Philip Sagittarius, “Bu kötü bir şaka olmalı. Bir oda dolusu insanın mastürbasyon yaptığı bir ortamda bilimsel bir şey tartışma beklemiyorlardır” dedi.
Arkadaşlarıyla buluşmadan dönünce hayatının şokunu yaşadı!
Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!
İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum