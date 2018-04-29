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Kadınlar için 'mastürbasyon kursu' ortalığı karıştırdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

Almanya'nın Bielefeld Üniversitesi'nde kadınlara yönelik mastürbasyon kursu açılması birçok tartışmayı beraberinde getirdi.

Kadınlar için 'mastürbasyon kursu' ortalığı karıştırdı!

Alman Die Welt gazetesinin haberine göre, okulun öğrenci komitesi (AStA) kadınlara yönelik bir mastürbasyon kursu düzenlemeye karar verdi. Kurs için başvurular alınırken, kısa süre içinde kontenjanın dolduğu açıklandı.

Çeşitli derslerin, panellerin ve uygulamalı etkinliklerin de olacağı duyurulan kursun amacı, kadınların kendi vücutlarını daha iyi tanımaları ve cinsel tatmine ulaşmalarını sağlamak olarak gösterildi.

Teorik derslerin yanında pratik derslerin de olması nedeniyle, katılımcılardan yanlarında el aynası, havlu ve kayganlaştırıcı krem getirmeleri de istendi.
Kurs farklı tepkileri de beraberinde getirdi.

Hristiyan Öğrenciler Birliği’nden Philip Sagittarius, “Bu kötü bir şaka olmalı. Bir oda dolusu insanın mastürbasyon yaptığı bir ortamda bilimsel bir şey tartışma beklemiyorlardır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya mastürbasyon

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