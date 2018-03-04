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Kadınlar İstanbul’da Buluştu

04.03.2018 21:23 | Son Güncelleme

İstanbul 8 Mart kadın Platformu öncülüğünde toplanan yüzlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda buluştu

Kadınlar İstanbul’da Buluştu

İstanbul 8 Mart kadın Platformu öncülüğünde toplanan yüzlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda buluştu.

“Savaşa, OHAL’e, cinsiyetçiliğe karşı bedenimiz, emeğimiz, özgürlüğümüz için direniyoruz!” sloganıyla Bakırköy’de buluşan kadınlar 8 Mart mitingi düzenledi.

Mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın yanı sıra çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık bir grup katıldı. Ayrıca mitinge bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada kadın düşmanı olduğunu belirttiği siyasete vurgu yaptı.

Kerestecioğlu, ”Biz bu yasalara karşı çok mücadele vererek hem ceza kanunundaki cinsel suçlar, hem kadına yönelik şiddetin önlenmesi anlamındaki çıkan tedbir kanunları çok pozitif gelişmelerdi. İstanbul Antlaşması gibi Uluslararası anlamda da değer taşıyan bir sözleşme varken. Hadım etme, idam etme gibi saçmalıkları tartışmaya gerek yok. Önemli olan etkin uygulama. Önemli olan tarafsız bağımsız yargı. Bizim asıl eksikliğini duyduğumuz şey bu. Ne cinsel şiddete karşı merkezler var ne de sığınak evleri var. Mesela ben Mor Çatı kurucularından birisiyim. 90’larda kurduğumuz sığınak halen tek bağımsız kadın sığınağı olarak devam ediyor. Ve tabi ki siyasetçilerin söylemleri. Amasız, fakatsız kadın ve erkeğin eşit olduğunu, özgür olduğunu siyasetçilerin açık olarak söylemesi lazım. Ama gördüğümüz siyaset asla böyle değil. Aksine kadın düşmanı bir siyaset görüyoruz. Bu politikalar yüzünden biz şiddete ve tacize uğruyoruz. Bu durumu yine değiştirecek olan biz kadınlarız” diye konuştu.

Mitinge katılan Yeliz Aslan Türkiye’de kadın olmanın zorluklarından bahsederek her zamankinden daha güçlü olarak dayanışma içinde olmaları gerektiğini söyledi.

Özel bir kurumda makine mühendisi olarak çalışan Özlem Kizir ise Türkiye’de kadın olmanın ikinci sınıf bir vatandaş olmak anlamına geldiğini söyledi. Her zaman ikinci planda, ezilen, adı duyulmayan insanlarız diyen Özlem Kizir, sokaklarda, işyerinde, toplu taşımlarda kendini rahat hissedemediğini dile getirdi.

Miting nedeniyle güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bakırköy İncirli Caddesi trafiğe kapatılarak demir bariyerlerle çevrelendi. Caddeye ve miting alanına girişte iki ayrı arama noktası oluşturuldu.

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