HABER

Kadınlar röntgenci sapıklara karşı ayaklandı

07.07.2018 20:57 | Son Güncelleme

Güney Kore'nin başkenti Seul'de on binlerce kadın, gizli kameralarla pornografik görüntüler kaydeden röntgencileri protesto etti. Kadınlar, röntgenci sapıklara karşı önlem almakta yetersiz kalan polise de sert tepki gösterdi.

Kadınlar röntgenci sapıklara karşı ayaklandı

Ülkede porno yayınlamak yasadışı olsa da bu tür videolar internette sıklıkla paylaşılıyor.

Protestoyu örgütleyenler, kadınların sürekli filme çekilme stresi altında yaşamak zorunda bırakıldığını belirtiyor.

"BU VİDEOLARI KAYDEDENLER YARGILANSIN"

Protestoya katılan ve çoğunluğu, bu tür görüntülerin mağdurların çoğu gibi 10'lu ve 20'li yaşlardaydı. Kadınlar "Benim hayatım senin pornon değildir" pankartları taşıdı ve "Bu videoları kaydedenler, yükleyenler, izleyenler yargılansın" sloganları attı.

Çağrıcıların önerisi üzerine katılımcılar yüzlerini maskeler, güneş gözlükleri ve şapkalarla gizleyerek etkinliğe katıldı.

Protestocular sayılarını 55 bin olarak açıklarken polis ise 20 bin civarında katılımcı olduğunu duyurdu.

"RÖNTGENCİ KADIN OLUNCA CEZA ALIYOR, ERKEK OLUNCA CEZASIZ KALIYOR"

Protestolar Mayıs'ta 25 yaşındaki bir kadının bir erkeği gizlice fotoğraflaması nedeniyle tutuklanması üzerine başlamıştı. Kadınlar, mağdur erkek olunca polisin hızla hareket ettiğini, kadın olunca ise dosyayı kapattığını savunuyor.

Güney Kore'de 2010 yılında 1.100 kadın gizli kameralar nedeniyle polise başvururken 2017'de bu sayı 6.500'ü aştı.

2004 yılında ülkede tüm telefonların fotoğraf çekerken ses çıkarması yasal zorunluluk haline getirildi. Fakat röntgenciler bunu uygulamalar kullanarak engelleyebiliyor veya duvarlara, çantalara ve tuvaletlere küçük gizli kameralar yerleştirebiliyor.

Devlet Başkanı Moon Jae-in de bu suçun ülkede "günlük hayatın bir parçası haline geldiğini" söyledi.

PARTNERÖyle bir şey yiyorlar ki...Öyle bir şey yiyorlar ki...
Japonya'da 'Tarihi Yağışlar' Çok Sayıda Can Kaybına Yo AçtıJaponya'da 'Tarihi Yağışlar' Çok Sayıda Can Kaybına Yo Açtı
Somali'de Bombalı SaldırılarSomali'de Bombalı Saldırılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore kadın eylem isyan Röntgenci Sapık

En Çok Okunan Haberler

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump’tan New York Times ve Washington Post’a: Yedi yıl içinde kepenk kapatacaksınız

Trump’tan New York Times ve Washington Post’a: Yedi yıl içinde kepenk kapatacaksınız

Parkta saç saça baş başa kız kavgası!

Parkta saç saça baş başa kız kavgası!

Kuzey Kore'den nükleer müzakereler konusunda sert açıklama! ABD'yi suçladılar!

Kuzey Kore'den nükleer müzakereler konusunda sert açıklama! ABD'yi suçladılar!

YouTube fenomenlerinin feci ölümü!

YouTube fenomenlerinin feci ölümü!

ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!

ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.