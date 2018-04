Kadınlar Ücret Eşitsizliğiyle Karşı Karşıya

Düşük ve orta gelirli bireylerin haklarını savunan düşünce kuruluşu Ekonomi Politikaları Enstitüsü, 2017 Nisan ayında, hemen hemen her meslek dalında kadınların erkek meslektaşlarından daha az ücret aldıklarının belirlendiğini bildiriyor. Örneğin ana okulu ve ana sınıfı öğretmenliği yapan erkekler saatte 16,33 dolar kazanırken aynı mesleği icra eden kadınlar, saatte 14,42 dolar maaş aldı. Erkek hemşireler saatte 42,74 dolar alırken aynı işi yapan kadın hemşireler 37 buçuk dolar kazandı. Erkek yazılımcıların saat başına aldıkları ücret 38,98 dolarken kadın yazılımcılar, 33,65 dolarlık maaşla yetinmek durumunda kaldı. Enstitü, erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek maaş alması durumunun, geleneksel olarak bir mesleği erkek ya da kadınların daha çok icra etmesine bağlı olmadığını kaydediyor. Öğretmenlik ve hemşirelik gibi daha çok kadınların yöneldiği meslek dallarında erkeklerin daha yüksek maaş almaları, bunun en açık örneği.

Moda dergisi In Style'da 4 Nisan'da yayınlanan bir yazıda görüşlerine yer verilen Ai-jen Poo, ”Eşit Ücret Günü, cinsel tacize dikkat çeken MeToo hareketi çerçevesinden bakınca daha farklı görünüyor. MeToo hareketinin öne çıkardığı her hikaye, hakettiği ücreti alamayan, sesi kesilen, tacize uğrayan, şiddet gören, tehdit edilen, umursanmayan kadınların sesi oldu. Cinsiyet ayrımcılığının ücret uçurumuna nasıl yol açtığı gözler önüne serilince kadınların neden hakettiklerini alamamalarının nedenleri de ortaya çıkıveriyor” diyor. Eşitsizliğin ve cinsel tacizin birbirinin ayrılmaz parçaları olduğuna dikkat çeken Poo, bu her iki durumun da, kadınların hayatlarının ve topluma katkılarının değer görmediği bir kültürün sonucu olduğunun altını çiziyor.

Oscar ödüllü oyuncu Octavia Spencer da People dergisine yaptığı açıklamada Hollywood'daki ücret eşitsizliğiyle mücadele etmek için ünlü oyuncu Jessica Chastain'le birlikte ”toplu iş sözleşmesi” planı uyguladıklarını anlattı. Spencer, film yapımcılarına, ancak aynı ücreti aldıkları takdirde aynı filmde rol alacakları şartını koştuklarını söylüyor. Spencer bu anlaşma sayesinde umduğu ücretin tam beş katını almış.