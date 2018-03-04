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Kadınlar ve Azınlıklar Oscar'larda Ön Planda

04.03.2018 00:29 | Son Güncelleme

Oscar’ların beyaz sanatçıları öne çıkarmasını protesto eden Oscars So White, cinsel taciz skandallarının patlak vermesiyle ortaya çıkan MeToo ve siyahlara yönelik polis şiddetine dikkat çeken Black Lives Matter hareketleri, Oscar Ödülleri’ni dağıtan Sinema Sanat ve Bilimleri Akademisi’ni de harekete geçirdi. Akademi, oy kullanma yetkisi olan azınlık ve kadın üye sayısını arttırdı

Kadınlar ve Azınlıklar Oscar'larda Ön Planda

Geçen yılki Oscar ödül töreninde, beyaz sanatçıların başrol oynadığı müzikal La La Land yerine bir grup siyahın dramını anlatan bağımsız yapım Moonlight’ın en iyi film ödülünü alması, büyük sürpriz olmuştu.

George Mason Üniversitesi’nden Giovanna Chesler’a göre siyahlar ve kadınlara yönelik kapsayıcı yaklaşım, bu yıl da devam edecek. Chesler, Oscar Ödülleri’ni dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin farklı kökenlerden gelen sanatçılara daha fazla yer vermeye başladığını söyledi.

Bu yıl aday gösterilen yapımlar arasında yönetmen Dee Rees’in İkinci Dünya Savaşı’ndan Amerika’nın güneyindeki memleketine madalyayla dönen siyah bir pilotun yaşadıklarını anlatan Mudbound filmi var.

Mudbound, , senaryo, oyunculuk ve sinematografi dallarında Oscar’a aday. Filmin sinematografı Rachel Morisson, 90 yıldır sinematografi dalında Oscar’a aday olan ilk kadın.

Bir başka yapımsa Jordan Peele’in yönettiği Get Out. Film, modern zamanda beyazların üstünlüğünü mizah da katarak aktaran bir korku filmi. Get Out siyahların beyazperdede daha çok görünme talebine karşılık veriyor.

Cinsel tacize karşı başlatılan MeToo hareketi de bu yıl Oscar’lara yansıdı. Aday filmlerin yarısında ana kahraman, kadınlar.

Bu yıl en çok öne çıkan kadın sinemacılardan biri de senarist ve yönetmen Greta Gerwig. Genç bir kızın annesiyle arasındaki çekişmeli ama sevgi dolu ilişkisini anlatan Lady Bird, beş dalda Oscar adayı.

Kara mizah örneği “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”yse Frances McDormand’ın canlandırdığı Mildred’in kızının katilini bulmak için yeterince çaba harcamadığını düşündüğü polisle nasıl mücadele ettiğini anlatıyor.

Bu yılki Oscar adayları arasında eşcinsellik ve cinsiyetle ilgili konulara yoğunlaşan yapımlar da öne çıkıyor. 1980’lerin başında iki genç erkek arasında yaşanan tutku dolu aşkı anlatan “Call Me by Your Name” ve sevgilisinin ölümünden sonra hayatı darmadağın olan trans kadının öyküsünü anlayan Şili yapımı “A Fantastic Woman,” dikkat çeken iki yapım.

A Fantastic Woman’ın başrol oyuncusu Oscar’larda ödül sunan ilk trans birey olacak. ‘Strong Island’ adlı belgeselle Oscar’a aday gösterilen bir başka trans bireyse yönetmen Yance Ford.

Giovanna Chesler’a göre daha eşitlikçi ve şeffaf bir Hollywood görmemize daha zaman var. Ancak her geçen yıl gerek kamera önünde gerekse ardında öykülerini anlatan ve eşit temsil hakkı arayan kadın ve azınlık sanatçı sayısının arttığına da şüphe yok.

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