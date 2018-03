Kadınlar ve Azınlıklar Oscar'larda Ön Planda

Geçen yılki Oscar ödül töreninde, beyaz sanatçıların başrol oynadığı müzikal La La Land yerine bir grup siyahın dramını anlatan bağımsız yapım Moonlight’ın en iyi film ödülünü alması, büyük sürpriz olmuştu.

George Mason Üniversitesi’nden Giovanna Chesler’a göre siyahlar ve kadınlara yönelik kapsayıcı yaklaşım, bu yıl da devam edecek. Chesler, Oscar Ödülleri’ni dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin farklı kökenlerden gelen sanatçılara daha fazla yer vermeye başladığını söyledi.

Bu yıl aday gösterilen yapımlar arasında yönetmen Dee Rees’in İkinci Dünya Savaşı’ndan Amerika’nın güneyindeki memleketine madalyayla dönen siyah bir pilotun yaşadıklarını anlatan Mudbound filmi var.

Mudbound, , senaryo, oyunculuk ve sinematografi dallarında Oscar’a aday. Filmin sinematografı Rachel Morisson, 90 yıldır sinematografi dalında Oscar’a aday olan ilk kadın.

Bir başka yapımsa Jordan Peele’in yönettiği Get Out. Film, modern zamanda beyazların üstünlüğünü mizah da katarak aktaran bir korku filmi. Get Out siyahların beyazperdede daha çok görünme talebine karşılık veriyor.