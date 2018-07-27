Kafasına bir metrelik demir çubuk saplandı! Hayatta kalmayı başardı!

Tarık gözünden girip beynine saplanan ve kafatasının arkasından çıkan çubukla ameliyata alındı ve mucizevi şekilde hayatta kaldı.
Olayın günün erken saatlerinde yaşanan bir araba kazası sırasında meydana geldiği belirtildi.
Tarık İki buçuk saatlik operasyonun ardından yaşama tutundu. Doktorların imkansız olarak nitelediği operasyonun aşırı zor geçtiği belirtildi.
"Bizim için en iyi tarafı hastanın kafasından çubuğun çıkarılmadan direkt hastaneye getirilmesi. Eğer çıkarılsaydı muhtemelen hasta kan kaybından hayatını kaybederdi," diyen doktor5 hastanın sağ tarafını kuşşanmakta zorlandığını üstünü çizdi.
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